Önce n'oluyor dedirtti ardından gerçek gün yüzüne çıktı! Arka Sokaklar'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımı seyircileri şok etti. 15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da pek çok ayrılığa şahit olduk. Hatta kulislerde Rıza Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Dizinin resmi sosyal medya hesabından "RIZA BABA #RızaBaba" şeklinde paylaşım yapılması akıllara acaba efsane karakter ölüyor mu sorusunu getirdi. Ancak gerçek ortaya çıktı. Paylaşımın hemen altına "14 Ocak 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm" ibaresiyle kafa karışıklığı sona ermiş oldu.

PEK ÇOK AYRILIK YAŞANMIŞTI

15 sezonu geride bırakan ve Kanal D ekranlarında milyonlarca seyirci tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar'da geçen pek çok ayrılığa şahit olduk.