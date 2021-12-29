İşte Kurtlar Vadisi'yle akıllara kazınan 10 karakter! Ne isimlerini ne de repliklerini hiç kimse unutmadı!

2003 yılında izleyici karşısına çıkan Kurtlar Vadisi dizisinde neredeyse oynamayan oyuncu kalmadı. Birçok efsane ismi kadrosunda ağırlayan Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok isim karakter kalplere mührünü vurdu. 13 yıl boyunca macerasını sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio, Muro ve Kurtlar Vadisi Vatan filmleri gişe rekorları kırdı. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. Sizler için dizinin en başından sonuna Kurtlar Vadisi'ne damgasını vuran isimleri bir araya getirdik.

Polat Alemdar (Necati Şaşmaz)