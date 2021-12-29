O günler artık mazide kalacak! Çukur'un efsanesi Üç Kuruş'a gelecek iddiaları yalan çıktı!

Bu hafta 9. bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisi bütün dikkatleri üstüne çekiyor. Son bölümü heyecanla izlenen Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe öne çıkan isimleri arasında yerini almıştı. Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden oluyor. Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı rolüyle 4 sezon boyunca dikkat çekmeyi başaran Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş'a geleceği iddia edilmişti. Aras Bulut İynemli'nin de dizide olması bekleniyordu fakat ünlü oyuncu yeni projesinin bir film olduğunu açıkladı.

HERKES ONU BEKLİYORDU...

Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.