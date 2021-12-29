Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.12.2021 12:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2021 12:16
    ABONE OL

    O günler artık mazide kalacak! Çukur'un efsanesi Üç Kuruş'a gelecek iddiaları yalan çıktı!

    Show TV ekranlarına dikkat çeken bir giriş yapan olan Üç Kuruş dizisinin kadrosundaki oyuncular kısa sürede tüm dikkatleri üzerinde topladı. Üç Kuruş'un aynı kanal ve aynı saatte yayınlanması olması nedeniyle İçerde ve Çukur dizilerinin yeni veliahtı geliyor yorumları sık sık yapılıyor. Üstelik dizinin kadrosunda Çukur dizisinde oynayan bazı isimler de rol alıyor. Ancak Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli'nin rol almayacağının netleşmesi seyircileri üzdü. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı dizinin son bölümünde heyecan arttı.

    takvim.com.tr
    Çukur’un yıldızı Üç Kuruş’a gelecek iddiaları yalan çıktı!

    Bu hafta 9. bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisi bütün dikkatleri üstüne çekiyor. Son bölümü heyecanla izlenen Üç Kuruş dizisinde Çukur dizisinin Medet'i Mustafa Kırantepe öne çıkan isimleri arasında yerini almıştı. Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç başrol olarak performansıyla dizide kritik isimlerden oluyor. Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı rolüyle 4 sezon boyunca dikkat çekmeyi başaran Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş'a geleceği iddia edilmişti. Aras Bulut İynemli'nin de dizide olması bekleniyordu fakat ünlü oyuncu yeni projesinin bir film olduğunu açıkladı.

    HERKES ONU BEKLİYORDU...

    Aras Bulut İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı filmde başrolde yer alacak.

    OYUNCULARI

    Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer gibi isimler yer alıyor.

    Ayrıca Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

        ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

        Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 tarihinde doğdu. 2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

        2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

        2016 - 2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

            2017 - 2021 yıllarında Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmıştır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde ''Memo'' karakterini canlandırmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            MEB’den CHP’li Kılıçdaroğlu’na cevap!
            Haberler Magazin O günler artık mazide kalacak! Çukur'un efsanesi Üç Kuruş'a gelecek iddiaları yalan çıktı!
                SON DAKİKA