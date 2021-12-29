Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Alp Akar kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı?

ALİ ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinde Asya ile Volkan'ın oğlu olan Ali'nin kaza geçirdiği fragmanla izleyici karşısına çıktı. Asya'nın Aras ile olan ilişkisine ne pahasına olursa olsun karşı çıkan Ali, yeni bölümde kaza geçirerek hastaneye kaldırılıyor. Anne ve babasının gözyaşları içinde kaldığı fragmanın sonunda kalbinin durduğu sahne dikkat çekti. Ancak Ali'nin ölerek diziden ayrılacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ali'nin dizideki akıbeti bu akşam yayımlanacak bölümde netlik kazanacak.