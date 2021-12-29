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    • Magazin
    • 30.12.2021 12:05
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    • 30.12.2021 12:05
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    Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Alp Akar kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı?

    Sadakatsiz dizisiden üzen haber geldi. Dizinin başrollerinden Alp Akar'ın yeni bölümde hastaneye kaldırılması üzerine diziden ayrılacak iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sadakatsiz dizisinde Asya ile Volkan'ın oğlunu oynayan Alp Akar (Ali) diziye veda mı edecek merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Ali diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Ali öldü mü? Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı?

    Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından sıkı takibe alınıyor. Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın oğlu rolünde yer alan Alp Akar'ın (Ali) yeni bölümde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılması diziden ayrılacak mı sorularını beraberinde getirdi. Peki, Sadakatsiz Ali diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Ali öldü mü? Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte tüm gelişmeler!

    ALİ ÖLECEK Mİ?

    Sadakatsiz dizisinde Asya ile Volkan'ın oğlu olan Ali'nin kaza geçirdiği fragmanla izleyici karşısına çıktı. Asya'nın Aras ile olan ilişkisine ne pahasına olursa olsun karşı çıkan Ali, yeni bölümde kaza geçirerek hastaneye kaldırılıyor. Anne ve babasının gözyaşları içinde kaldığı fragmanın sonunda kalbinin durduğu sahne dikkat çekti. Ancak Ali'nin ölerek diziden ayrılacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Ali'nin dizideki akıbeti bu akşam yayımlanacak bölümde netlik kazanacak.

    ALP AKAR KİMDİR?

    Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar, 2006 doğumlu. Canım Ailem dizisi ile ekran hayatına başlayan Akar birçok dizide rol almıştır.



        Alp Akar'ın rol aldığı diziler arasında Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin bulunuyor.

        Ünlü isim en son Doğduğun Ev Kaderindir'de Remzi karakterini canlandırmıştı.

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        Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?

        Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?
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        Haberler Magazin Alp Akar Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Alp Akar kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı?
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