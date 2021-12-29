Ali Murat Altınmeşe’nin vefatıyla sarsılmıştı! Evlat acısı yaşayan İzzet Altınmeşe ilk açıklama: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Mersin'de bir program için bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.
CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Cenazesi İstanbul'a getirilen Altunmeşe için Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Törene; babası İzzet Altınmeşe, annesi Müzeyyen Altınmeşe, kardeşi Fırat Altınmeşe, yakınları ve sevenleri katıldı.
"GERÇEKTEN ŞU AN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"
Baba İzzet Altınmeşe, anne Müzeyyen Altınmeşe ve kardeşi Fırat Altınmeşe taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan İzzet Altınmeşe, "Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim... Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan 1 gün önce görüştük" ifadelerini kullandı.