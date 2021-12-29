Ali Murat Altınmeşe’nin vefatıyla sarsılmıştı! Evlat acısı yaşayan İzzet Altınmeşe ilk açıklama: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

İLK AÇIKLAMA!

Yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçen İzzet Altınmeşe, cenazenin ardından ilk kez konuştu. Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" şeklinde konuştu.

Cenazeye gelen ve gelemeyen herkese teşekkür eden Altınmeşe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum.