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    • Magazin
    • 29.12.2021 21:00
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    • 29.12.2021 21:13
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    Ali Murat Altınmeşe’nin vefatıyla sarsılmıştı! Evlat acısı yaşayan İzzet Altınmeşe ilk açıklama: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

    Ali Murat Altınmeşe’nin vefatıyla sarsılmıştı! Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek vefat etmişti. Evlat acısıyla sarsılan ünlü sanatçıdan ilk açıklama geldi. Bir video ile baş sağlığı dileyen devenlerine teşekkür eden Altınmeşe, “Allah evlat acısını kimseye yaşatmasın” dedi. İşte İzzet Altınmeşe’nin o açıklaması...

    Evlat acısı yaşayan İzzet Altınmeşe ilk açıklama!

    Mersin'de bir program için bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

    CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
    Cenazesi İstanbul'a getirilen Altunmeşe için Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Törene; babası İzzet Altınmeşe, annesi Müzeyyen Altınmeşe, kardeşi Fırat Altınmeşe, yakınları ve sevenleri katıldı.

    "GERÇEKTEN ŞU AN SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"
    Baba İzzet Altınmeşe, anne Müzeyyen Altınmeşe ve kardeşi Fırat Altınmeşe taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan İzzet Altınmeşe, "Çok kullanırız ya 'Sözün bittiği yerdeyim' diye, gerçekten şu an öyleyim... Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan 1 gün önce görüştük" ifadelerini kullandı.

        İLK AÇIKLAMA!
        Yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçen İzzet Altınmeşe, cenazenin ardından ilk kez konuştu. Altınmeşe, "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım. İşte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı, bu tür yaşamın içinden dediğimiz, acı da olsa tatlı da olsa, yüce yaradan nasip ediyor" şeklinde konuştu.

        Cenazeye gelen ve gelemeyen herkese teşekkür eden Altınmeşe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım, Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler, hepinize ama hepinize, bütün Türkiye'min güzel insanları, sizlere çok teşekkür ediyorum.

        "ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN"
        Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun"

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzzet Altınmeşe'nin açıklamasına yoğun ilgi göstererek ünlü sanatçıya bir kez daha başsağlığı diledi.

            İZZET ALTINMEŞE OĞLU KİMDİR?
            Ali Murat Altınmeşe, daha önce Bir Don Juan Öldürmek, Ali Baba ve 7 Cüceler gibi filmlerde oynamıştı. Genç oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı isimli dizide rol almıştı.

            ALİ MURAT ALTINMEŞE NEDEN ÖLDÜ?
            Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.
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