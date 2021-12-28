Survivor'ın etkisiz elemanı Sabriye Şengül'den estetik şov... Survivor Sabriye öyle bir değişti ki artık annesi bile tanıyamıyor!

Survivor'un Türkiye'ye tanıttığı isimlerden biri de Sabriye Şengül oldu. 2017 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran 33 yaşındaki Milli sporcu Sabriye Şengül oldukça düşük bir başarı yüzdesiyle yarışmadan elenmişti. Survivor Sabriye Şengül tüm Survivor yarışmacılarının estetik furyasını uydu ve kendini baştan aşağı değiştirdi. Son olarak bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not aldı. Survivor Sabriye şimdiler bambaşka biri gibi. İşte Sabriye Şengül'ün son hali.