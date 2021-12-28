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    • Magazin
    • 29.12.2021 10:18
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    • 29.12.2021 10:18
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    Survivor'ın etkisiz elemanı Sabriye Şengül'den estetik şov... Survivor Sabriye öyle bir değişti ki artık annesi bile tanıyamıyor!

    Survivor Sabriye öyle bir değişti ki artık annesi bile tanıyamıyor! Survivor'ın etkisiz elemanı Sabriye Şengül'den estetik şov... Survivor'da hafızalara kazınan isimlerden biri Sabriye Şengül. Performansı beklenenin çok çok altında kalsa da sivri çıkışlarıyla adından bolca söz ettirdi. Özellikle bir Yunan yarışmacıya aşık olmasıyla hafızalara kazınan Sabriye Şengül şimdilerde Survivor'dan gelen şöhretin ve estetik mucizesinin ekmeğini yiyor. İşte Sabriye Şengül'ün son hali.

    Survivor Sabriye öyle bir değişti ki artık annesi bile tanıyamıyor!

    Survivor'un Türkiye'ye tanıttığı isimlerden biri de Sabriye Şengül oldu. 2017 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran 33 yaşındaki Milli sporcu Sabriye Şengül oldukça düşük bir başarı yüzdesiyle yarışmadan elenmişti. Survivor Sabriye Şengül tüm Survivor yarışmacılarının estetik furyasını uydu ve kendini baştan aşağı değiştirdi. Son olarak bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not aldı. Survivor Sabriye şimdiler bambaşka biri gibi. İşte Sabriye Şengül'ün son hali.

    Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

    Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

        Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

        SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

        Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir'de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti.

            Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması.

            Sabriye Şengül'ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Survivor'ın 2017 ve 2019 sezonlarında yarıştı.

            Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.
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            Haberler Magazin Survivor'ın etkisiz elemanı Sabriye Şengül'den estetik şov... Survivor Sabriye öyle bir değişti ki artık annesi bile tanıyamıyor!
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