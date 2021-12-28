Gözde Türker diziye veda mı ediyor? Kardeşlerim'de seyirciyi kahreden iki ayrılık sonrası bomba iddia!

Sıcak sahneleriyle iç ısıtan ve gününün en sevilen yapımlarından olan Kardeşlerim'de geçen ay 2 oyuncu ayrılmış ve yerine yeni isimler katılmıştı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olduğunda bu hadise resmen kalpleri dağlamıştı. Diziden Kadir'i canlandıran Halit Özgür Sarı'nın vedası şok ederken bir isim daha diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Melisa karakterini canlandıran güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da diziye veda etmişti. Projeye dahil olan isimlerden birisi de Elif Uslusoy oldu. Elif Uslusoy dizide Canan karakterini canlandırmaya başladı. Son olarak kulislerde ortaya atılan bir ayrılık iddiası ise seyirciyi ok edecek.

2 VEDA YAŞANMIŞTI

Kardeşlerim dizisi son döneme bakıldığında şüphesiz ki atv'nin en çok dikkat çeken dizilerinden birisi oldu. Dizinin 29. bölümünde Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etti.