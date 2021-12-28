Miss Turkey güzelinden sonra o da geldi! Gönül Dağı bu sezon transfer üstüne transfer yapıyor!

Son olarak 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakteriyle kadroya dahil olduğu Gönül Dağı'ndan bomba bir transfer haberi var. Diziye Türk tiyatrosunun duayen ismi geliyor. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Sevilen dizi geçen hafta yine dikkatleri üzerine çeken bir bölümle cumartesi günü izleyicilerini ağırladı. Aşkları çıkmaza giren Ramazan ve Asuman'ın arasındaki buzları eritmesi herkesi mutlu etmişti. Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle bu hafta diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.

ELİF HEMŞİRENİN BABASI OLARAK GELDİ

Usta oyuncu Cem Kurtoğlu Gönül Dağı'yla anlaştı. Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası Arif karakteriyle diziye katıldı. Elif hemşire yıllar sonra babasını karşısında görünce büyük bir şok geçirdi.