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    • Magazin
    • 28.12.2021 08:38
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    • 28.12.2021 08:38
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    Teşkilat 29. bölüm fragmanı: Karanlık mazisinden kurtulamadı! Güvendiği dağlara kar yağdıracak!

    Karanlık mazisinden kurtulamadı! Teşkilat 29. bölüm fragmanında güvendiği dağlara kar yağdıracak. 28. bölümüyle dün sevenlerini ağırlayan Teşkilat dizisinde ardı ardına bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekip bir yandan saldırıları engellemek için uğraşırken öte yandan da düşmanlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Son bölümde ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenledi. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Teşkilat 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akıllarda yerini aldı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    takvim.com.tr
    Teşkilat 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Her pazar TRT1'de aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisi dün akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenledi. Bir önceki bölümde saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratmıştı. Bölümün hemen akabininde Teşkilat 29. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

    ELÇİ'NİN GELİŞİYLE DENGELER DEĞİŞİYOR

    Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

    Diğer yandan Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

    Havaalanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düşer. Ekip bu baskını bertaraf etmek için dört koldan çalışmalara başlar. İçeride olan Serdar, hem rehineleri hem Zehra'yı kurtarmaya çalışırken büyük bir tehlikenin geldiğinden habersizdir.

        Saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratır. Bu saldırı gerçekten bir terör saldırısı mıdır?

        Yıldırım'ın planıyla beraber devreye giren maskelilerin yeni oyunları tahmin edilenden çok daha büyüktür. Nemesis için düğmeye basılmıştır. Serdar'ı ve tüm ekibi artık daha zorlu bir yolculuk beklemektedir. Ve bu yolculuk geçmişin de kapılarını açacaktır.
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        Haberler Magazin Teşkilat 29. bölüm fragmanı: Karanlık mazisinden kurtulamadı! Güvendiği dağlara kar yağdıracak!
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