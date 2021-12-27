Teşkilat 29. bölüm fragmanı: Karanlık mazisinden kurtulamadı! Güvendiği dağlara kar yağdıracak!

Her pazar TRT1'de aksiyon dolu sahneleriyle seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisi dün akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenledi. Bir önceki bölümde saldırıyı yapanların amacı görünürde Doğu Akdeniz sözleşmesi gibi dursa da sürpriz olaylar karargahta bomba etkisi yaratmıştı. Bölümün hemen akabininde Teşkilat 29. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

ELÇİ'NİN GELİŞİYLE DENGELER DEĞİŞİYOR

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?