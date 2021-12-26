Kardeşlerim, Yargı, Gönül Dağı, Teşkilat'tan izleyicilere kötü haber! Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu!

Yeni yıla az bir süre kaldı. Yılbaşında o diziler ekranlarda olmayacak. Vatandaşlar bir süredir hali hazırda zaten yılbaşında hangi dizilerin bu haftalığına yayından kaldırılacağını merak ediyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı kanallar yılbaşı özel programları hazırlayacak, bazı kanallarda da normal yayın akışı devam edecek. Peki bu yılbaşında ekranlarda hangi diziler olacak? Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu mu? İşte 2022 yılbaşında yayınlanmayacak olan dizilerin tam listesi...