Kardeşlerim, Yargı, Gönül Dağı, Teşkilat'tan izleyicilere kötü haber! Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu!

Yeni yıla az bir süre kaldı. Yılbaşında o diziler ekranlarda olmayacak. Vatandaşlar bir süredir hali hazırda zaten yılbaşında hangi dizilerin bu haftalığına yayından kaldırılacağını merak ediyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı kanallar yılbaşı özel programları hazırlayacak, bazı kanallarda da normal yayın akışı devam edecek. Peki bu yılbaşında ekranlarda hangi diziler olacak? Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu mu? İşte 2022 yılbaşında yayınlanmayacak olan dizilerin tam listesi...
YILBAŞINDA O DİZİLERİN YAYINLANMASINI BEKLEMEYİN!
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 1 Ocak'ta yayınlanmayacak. ATV'nin reyting rekortmeni dizisine sadece 1 haftalık kısa bir ara verilecek.
GÖNÜL DAĞI İZLEYİCİLERİ DİKKAT!
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı da bu cumartesi günü yayınlanmayacak.
TEŞKİLAT'A KISA BİR ARA!
Yine TRT 1'in ilgi ile takip edilen Teşkilat dizisi 2 Ocak 2022 tarihinde Pazar günü yayınlanmayacak.
YARGI DİZİSİNİ BU HAFTA UNUTUN!
Son olarak Kanal D ekranlarında boy gösteren Yargı dizisi de Pazar akşamı olmayacak. Sadece bu haftalık yayından kaldırılan diziler yerine yılbaşı formatlı programlar yayınlanacak.