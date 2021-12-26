Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 27.12.2021 12:21
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    • 27.12.2021 12:21
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    Kardeşlerim, Yargı, Gönül Dağı, Teşkilat'tan izleyicilere kötü haber! Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu!

    Yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. 2022'ye artık sayılı günler kaldı. Kanalların da yayın akışları değişmeye başladı. Her yıl yılbaşına özel eğlence formatlı programlar yayınlanıyor. Seyircilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşatmak isteyen kanal sahipleri ekranlarında birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor. Ancak yılbaşı özel programlar nedeniyle her hafta yayınlanan dizilere de bu haftalık ara verilecek. Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu. O diziler kaldırılacak yerine yılbaşı formatlı programlar gelecek. İşte yapılan değişikliklerin detayları...

    takvim.com.tr
    Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu!

    Yeni yıla az bir süre kaldı. Yılbaşında o diziler ekranlarda olmayacak. Vatandaşlar bir süredir hali hazırda zaten yılbaşında hangi dizilerin bu haftalığına yayından kaldırılacağını merak ediyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı kanallar yılbaşı özel programları hazırlayacak, bazı kanallarda da normal yayın akışı devam edecek. Peki bu yılbaşında ekranlarda hangi diziler olacak? Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu mu? İşte 2022 yılbaşında yayınlanmayacak olan dizilerin tam listesi...

    YILBAŞINDA O DİZİLERİN YAYINLANMASINI BEKLEMEYİN!

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim 1 Ocak'ta yayınlanmayacak. ATV'nin reyting rekortmeni dizisine sadece 1 haftalık kısa bir ara verilecek.

    GÖNÜL DAĞI İZLEYİCİLERİ DİKKAT!

    TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı da bu cumartesi günü yayınlanmayacak.

    TEŞKİLAT'A KISA BİR ARA!

    Yine TRT 1'in ilgi ile takip edilen Teşkilat dizisi 2 Ocak 2022 tarihinde Pazar günü yayınlanmayacak.

    YARGI DİZİSİNİ BU HAFTA UNUTUN!

    Son olarak Kanal D ekranlarında boy gösteren Yargı dizisi de Pazar akşamı olmayacak. Sadece bu haftalık yayından kaldırılan diziler yerine yılbaşı formatlı programlar yayınlanacak.

        YILBAŞI GECESİ HANGİ PROGRAMLAR OLACAK?

        Yılbaşı gecesi yani 31 Aralık 2021 Cuma günü TRT1 ekranlarında Seksenler adlı dizi yayınlanacak.

        Fenomen dizinin yılbaşı konseptli fragmanı da yayınlandı. Diğer tv yayın akışları da belli olduğunda haberimizde eklenecektir.
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        Haberler Magazin Kardeşlerim, Yargı, Gönül Dağı, Teşkilat'tan izleyicilere kötü haber! Yılbaşında ekranlardan kaldırılacak diziler belli oldu!
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