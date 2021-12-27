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    • Magazin
    • 27.12.2021 16:50
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    • 27.12.2021 16:50
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    Survivor'a gitmeden gözdağı verdi 'bana yapılanı unutmam titreyecekler!' Berkan Karabulut tepelerine çökecek 2022 All-Star...

    TV 8 ve Acun Ilıcalı'nın göz bebeği olan Survivor'ın, 2022 All-Star kadrosu kısa bir süre önce açıklandı. Acun Ilıcalı'nın, Instagram hesabından açıkladığı kadro adından çok söz ettirecek. Eski aşıklar, yeni sevgililer, kanlılar, küsler derken kaosun bol olduğu bir sezon olacağı kesin. Survivor All-Star 2022'nin şampiyonluk adaylarından biri de Berkan Karabulut. 2020 yılında Survivor'a katılan Berkan Karabulut yedeklerden gelmesine rağmen çok sevildi. 2022'de de boy gösterecek olan Berkan Bulut, Survivor hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Berkan şimdiden herkese göz dağı verdi.

    Survivor’a gitmeden gözdağı verdi ’

    Survivor'a gitmeden gözdağı verdi 'bana yapılanı unutmam titreyecekler!' Berkan Karabulut tepelerine çökecek 2022 All-Star... Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Berkan Karabulut. 'Babako' lakabıyla hatırlanan Berkan Karabulut, yarışmaya yedeklerden dahil olmasına rağmen son 4 öncesine kadar ilerlemiş ve herkes tarafından sevilmişti. Berkan Karabulut bu kez şansını Survivor 2022-All-Star'da deneyecek. Survivor 2022'nin başlamasına sayılı günler kala, Berkan Karabulut açıklamalarda bulundu. Bakın neler anlattı neler.

    Survivor All Star kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star, Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarını açıkladı.

    Survivor All Star 2022 kadrosunda olan Berkan Karabulut, "Bu sezon Dominik titreyecek" açıklamasında bulundu. Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'un gideceği için üzüldüğünü söyledi.

        "ERKEN DÖNMEMİ İSTEMİYOR"

        Survivor Berkan açıklamasında "Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor, erken dönmemi istemiyor. Ben orada o burada mücadele edecek. Arkamda olduğunu bilmek hoşuma gidiyor" dedi.

        Survivor Berkan yarışma için çok iddialı olduğu da açıkladı. Survivor Berkan Karabulut açıklamasının devamında "Duygularımı saklamayacağım" dedi.

        "KAOS OLACAK"

        Survivor Berkan yeni ekiple ilgili de "Kaosun bol olabileceği bir seneye benziyor. Bence kaos olmama şansı yok" yorumunda bulundu.

            Survivor Berkan, "Bana yapılanı unutmam, Dominik'i titreteceğim" dedi.

            Berkan, özel hayatında ise aradığı aşkı bulan isimlerden... Genç yarışmacı, üç yıldır Lale Onuk'la birlikte. Varşovalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Lale ile Berkan, Gümüşyaka'daki yazlıklarından arkadaşlar.

            Birbirlerini 10 yıldır tanıdıklarını söyleyen Lale, katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi:"Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan'la yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı..."

                "Berkan beni tanıdı. 'Hala çok güzelsin' dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar."
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                Haberler Magazin Survivor'a gitmeden gözdağı verdi 'bana yapılanı unutmam titreyecekler!' Berkan Karabulut tepelerine çökecek 2022 All-Star...
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