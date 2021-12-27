Survivor'a gitmeden gözdağı verdi 'bana yapılanı unutmam titreyecekler!' Berkan Karabulut tepelerine çökecek 2022 All-Star... Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Berkan Karabulut. 'Babako' lakabıyla hatırlanan Berkan Karabulut, yarışmaya yedeklerden dahil olmasına rağmen son 4 öncesine kadar ilerlemiş ve herkes tarafından sevilmişti. Berkan Karabulut bu kez şansını Survivor 2022-All-Star'da deneyecek. Survivor 2022'nin başlamasına sayılı günler kala, Berkan Karabulut açıklamalarda bulundu. Bakın neler anlattı neler.
Survivor All Star kadrosu geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star, Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarını açıkladı.
Survivor All Star 2022 kadrosunda olan Berkan Karabulut, "Bu sezon Dominik titreyecek" açıklamasında bulundu. Survivor Berkan sevgilisi Lale Onuk'un gideceği için üzüldüğünü söyledi.