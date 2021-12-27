Kırık Hayatlar’ın Çınar'ı Erdem Yılmaz: “Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister”

"Her oyuncu kendi sınırlarını zorlayan yönetmenlerle çalışmak ister"

Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak istediğini okudum bir yerde. Oyuncularını çok zorlayan bir yönetmen. Birlikte çalışacak olsanız bir yandan da ürkütür mü seni?

Zeynep Günay Tan da çalışmak istediğim yönetmenlerden. Soruna gelirsem, bu isimlerle çalışmak ürkütmez beni. Çünkü oyunculuk perspektif meselesi. Bakış açısıyla alakalı bir şey. Yönetmen gelip sana farklı bir perspektif katıyor. Çakralar açılıyor. Oyuncunun zorlanması oyuncuyu besleyen bir şey. Taner Birsel de Nuri Bilge ile çalıştıktan sonra çok zorlandığını ama büyük keyif aldığını söylemişti. Belki de Nuri Bilge Ceylan'ın filminde rol alan oyuncular en yüksek performansını gösteriyor o filmlerde. Her oyuncu kendi sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister.

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın ismi sorsam?

Çok var. Şu an dizide babamı oynayan Atsız Karaduman var. İyi bir oyuncu, iyi bir hoca, iyi bir abi. Daha önceki projemde Cem Davran babamı oynamıştı. Amcamı Mehmet Aslantuğ oynamıştı. Bu insanlar Türkiye'de sayılı sanatçılar arasında yer alıyor. Partnerlerimden Afra Saraçoğlu çok başarılıydı. Şimdiki partnerim Meltem de çok başarılı. Kıyaslama yapamam. Hepsi farklı yerde benim için.

Kardeş Çocukları nasıl geçti senin için?

Askerlik dönüşü başladım projeye. Deneme çekimlerinde yönetmenim beni çok rahatlattı. Mert karakterine hayat verdim. Duayen tiyatrocularla çalıştım. Benim için çok özel bir yerde. Reytinglerden dolayı çok uzun sürmedi ama benim için bambaşka bir yerde bu proje.

"Mehmet Aslantuğ, Türk sinemasının prensi"

Tanışmayı çok istediğin ama tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın bir oyuncu oldu mu?

Olmadı. Ben Mehmet Aslantuğ'u çok seviyorum. İnsani olarak, oyunculuk olarak, set disiplini olarak, ahlak olarak örnek aldığım bir oyuncu. Tam bir prens. Türk sinemasının prensi. Çok mütevazıdır. Onu översin konuyu değiştirir. Böyle insanlarla çalışmak benim için büyük şans. Hep iyi oyuncularla iyi insanlarla çalıştım. Bu yüzden hiç hayal kırıklığına uğramadım.