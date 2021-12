Kırık Hayatlar’ın Çınar'ı Erdem Yılmaz: “Her oyuncu sınırlarını zorlayan yönetmenle çalışmak ister”

Kırık Hayatlar'da Çınar karakterine hayat veriyorsun. Hem diziden hem karakterinden hem de projenin nasıl geliştiğinden sana geldiğinden bahseder misin?

Kırık Hayatlar, birbirini çok seven ama kavuşamayan 2 insanın hikâyesi olarak başlamıştı. Ama bu süreçte de çok başka hikâyeler dönüyor tabii etrafta. Çınar çok duygusal ve naif bir karakter. Ama aynı zamanda sevdikleri için gözünü karartıp her şeyi yapabilecek bir karaktere de sahip. Erdem ile Çınar'ın da benzediği çok yer var. Çınar'ı oynamak da benim için keyifli. Proje bana geldiğinde setin İzmir'de olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Çok şaşırdım. Çünkü çocukluğum İzmir'de geçti. Her yaz giderdik, ailemin bir kısmı orada. İzmir'de çekileceğini öğrenince mutlu oldum. Çünkü İzmir'de uzun soluklu kalma hayalim vardı. Güzel bir tesadüf oldu.