Yargı'dan yine can sıkacak haber geldi! Apar topar yayın akışından kaldırıldı seyircinin aklı çıkacak!

Merak uyandıran sahneleriyle her hafta pazar günleri izleyici karşısında olan Yargı'dan izleyicileri şaşırtacak haber paylaşıldı. Dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağına dair iddialar son zamanlarda dillendirilse de ünlü oyuncu bu söylentilerin hepsini reddetti. Güzel oyuncu açıklamasında Yargı'da yoluna devam edeceğini açıklandı. Fakat diziden kötü haberler peş peşe gelmeye başladı. Pınar Deniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu olay sonrası dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü de iptal edildi. Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı yapım şirketi tarafından duyuruldu.

PINAR DENİZ'DEN KÖTÜ HABER!

Güzel oyuncu Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.