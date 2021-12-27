Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.12.2021 08:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.12.2021 08:34
    ABONE OL

    Yargı'dan yine can sıkacak haber geldi! Apar topar yayın akışından kaldırıldı seyircinin aklı çıkacak!

    Apar topar yayın akışından kaldırıldı seyircinin aklı çıkacak! Yargı'dan yine can sıkacak haber geldi bu hafta da yok. Kanal D'nin çok sevilen yapımları içinde yer alan ve 14 bölümlük serüveninde milyonlarca izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisinden iki mühim haber geldi. Gelişmelerden birisi mutlu edecek ve kuşkusuz ki bir tanesi izleyiciyi son derece üzecek. Dizinin mühim isimlerinden olan Pınar Deniz'in ayrılık iddialarının net bir dille yalanlanması herkesi sevindirdi. Fakat geçen hafta yayınlanması beklenilen 15. bölümün iptal edilmesi, bu hafta da yayınlanmayacağının duyurulması ve Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurması izleyicileri üzdü.

    takvim.com.tr
    Yargı dizisinden kötü haber!

    Merak uyandıran sahneleriyle her hafta pazar günleri izleyici karşısında olan Yargı'dan izleyicileri şaşırtacak haber paylaşıldı. Dizinin başrolü olan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağına dair iddialar son zamanlarda dillendirilse de ünlü oyuncu bu söylentilerin hepsini reddetti. Güzel oyuncu açıklamasında Yargı'da yoluna devam edeceğini açıklandı. Fakat diziden kötü haberler peş peşe gelmeye başladı. Pınar Deniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu olay sonrası dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü de iptal edildi. Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı yapım şirketi tarafından duyuruldu.

    PINAR DENİZ'DEN KÖTÜ HABER!

    Güzel oyuncu Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.

    Yargı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

    Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Pınar Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok teşekkür ederim yazan, soran herkese. İyiyim şu an. Hastane doluydu, yine vakalar çok artmış maalesef.

        Kendimizin ve başkalarının sağlığı için daha tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle… Sevgiler…" ifadelerini kullandı.

        Bu gelişme sonrası dizinin bu hafta ve 2 Ocak'ta yayınlanacak bölümleri de yayından kaldırıldı. Yargı dizisinin 9 Ocak Pazar günü ekranlarda olacağı Kanal D tarafından açıklandı.
            Washington Post’ta adaylık sinyali
            Haberler Magazin Yargı'dan yine can sıkacak haber geldi! Apar topar yayın akışından kaldırıldı seyircinin aklı çıkacak!
                SON DAKİKA