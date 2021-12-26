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    • Magazin
    • 26.12.2021 11:09
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    • 26.12.2021 11:11
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    Tolga Güleç kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Tolga Güleç kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Oynadığı diziler...

    Gündüz kuşağı izleyiciler tarafından Tolga Güleç kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Her Pazar Kanal D’de Arda Türkmen’in sunuculuğu ile ekrana gelen Arda ile Omuz Omuza’nın konuğu bu hafta başarılı oyuncu Tolga Güleç oldu. Her hafta farklı bir ünlüyle yapılan yemekler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Tolga Güleç kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli, oynadığı diziler ve filmler hangileri? Sorgulamaları da yapılır oldu. Bugün “Balkabaklı Arancini” yemeği yapılacak. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Tolga Güleç kimdir?

    Tolga Güleç kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Tolga Güleç kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Oynadığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Arda ile Omuz Omuza programı her hafta farklı bir ünlü ismi konuk ediyor ve Arda Türkmen'in hazırladığı yemeği yapmaya çalışan isimler eğlenceli anların yaşanmasına neden oluyor. İşte bu haftanın konuğu Tolga Güleç hakkında tüm bilgiler...

    ARDA İLE OMUZ OMUZA KONUĞU ARDA GÜLEÇ KİMDİR?

    Tam adı Nihat Tolga Güleç olan ünlü oyuncu, 20 Eylül 1981 tarihinde İskenderun'da doğmuştur. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı.

    Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde baş rol Kenan'ı canlandırmıştır.

        TOLGA GÜLEÇ'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

        2021 Masumiyet (Timur Yüksel)2020 Kırmızı Oda2019 Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)2019 Leke (Mehmet Tuna)2019 Yüzleşme (Tunç)2017 Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)2015 Son Çıkış (Cesur)2014 Hayat Ağacı (Kenan)2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)2008 Hatırla Sevgili (Dizi)2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)2005–2006 Misi (Dizi)2005-2006 Akbank (Reklam)2005-2006 Nescafe (Reklam)2005-2006 Kent (Reklam)2003–2004 Portakal Suyu (Kısa Film)
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        Haberler Magazin Tolga Güleç kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Tolga Güleç kaç yaşında, aslen nereli, kiminle evli? Oynadığı diziler...
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