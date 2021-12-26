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    • Magazin
    • 26.12.2021 10:43
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    • 26.12.2021 10:47
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    Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli? Civan Canova hangi dizilerde oynadı, kolu yok mu? Kartal Tibet'in üvey oğlu...

    Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisine Civan Canova dahil oldu. Canova, geçtiğimiz Temmuz ayında hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in üvey oğludur. Fenomen dizide adından söz ettiren 66 yaşındaki oyuncu ol kolu sakat kalınca hayattan elini eteğini çekmiş ve kendini içkiye vurmuş olan bir karakteri canlandırıyor. İşte Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli? Civan Canova hangi dizilerde oynadı, kolu yok mu? soruları hakkında detaylı yanıtlar...

    takvim.com.tr
    Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli? Civan Canova hangi dizilerde oynadı, kolu yok mu? soruları gündemde yer alıyor. Üç Kuruş dizisine Oktay karakteriyle dahil olan usta oyuncu Civan Canova hakkında bir çok soru gündeme geldi. Pazartesi günleri ekrana gelen dizide Kartal'ın babası Oktay'a hayat veren Canova'nın Kartal Tibet'in üvey oğlu olduğunu duyan şaşırıp kalıyor. Son olarak Atiye dizisinde yer alan Civan Canova Gündüz 1963 yılında Kartal Tibet ile evlenen Gündüz Tibet'in çocuğudur. Detaylar haberimizde.

    CİVAN CANOVA'NIN ÜVEY BABASI KENDİSİNDEN ÜNLÜ ÇIKTI!

    Oyuncu Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Tibet'in önceki evliliğinden dünyaya gelen oğludur.

    Kartal Tibet ve Gündüz Tibet'in de Kanat ve Kumru adında iki çocuğu bulunmaktadır.

    CİVAN CANOVA KİMDİR,KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Asıl adı Ahmet Civan Canova'dır. 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da dünyaya gelen Civan Canova, eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katılmıştır. Tiyatronun ile birlikte, sinema ve dizilerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.

    Kariyer yolculuğuna ilk defa 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi başarılı projelerde yer almıştır. 1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenen Canova, 2004 yılında Açelya Akkoyun ile yollarını ayırmıştır. Netflix'in ikinci Türk dizisi olarak bilinen ve izlenme rekorları kıran Atiye'de rol alan Civan Canova, 1,83 metre boyundadır ve 73 kilo ve Yengeç burcudur.

        CİVAN CANOVA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

        15. Afife Tiyatro Ödülleri – 'Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu' – Ölüleri Gömün – İstanbul Devlet Tiyatrosu
        2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Eve Dönüş
        2006 – 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Eve Dönüş
        2000 – Avni Dilligil – En İyi Oyun Yazarı – Sokağa Çıkma Yasağı
        1989 – Kültür ve Turizm Bakanlığı – En İyi 10 Senaryo dalında ödül – Kör Buluşma
        1997 – Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü – Sokağa Çıkma Yasağı
        1996 – Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında
        1994 – İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü – Kıyamet Sularında

        CİVAN CANOVA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

        2012 – F Tipi Film (C/1 Heyet Üyesi)
        2010 – 72. Koğuş (Katil Hilmi)
        2009 – Yüreğine Sor (Mecit)
        2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis)

        CİVAN CANOVA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

        2021 - Üç Kuruş
        2019 – Atiye
        2014-2016 – Paramparça
        2014 – Her Sevda Bir Veda
        2012-2014 – Karadayı
        2010 – Sensiz Yaşayamam
        2010-2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne?

        2008 – Sınıf
        2008 – Ayışığı
        2007 – Eksik Etek
        2006 – Esir Kalpler
        2006-2007 – Arka Sokaklar
        2005 – Çeşm-i Bülbül
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        Haberler Magazin Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli? Civan Canova hangi dizilerde oynadı, kolu yok mu? Kartal Tibet'in üvey oğlu...
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