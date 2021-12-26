Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli? Civan Canova hangi dizilerde oynadı, kolu yok mu? Kartal Tibet'in üvey oğlu...

Civan Canova kimdir, kaç yaşında, nereli? Civan Canova hangi dizilerde oynadı, kolu yok mu? soruları gündemde yer alıyor. Üç Kuruş dizisine Oktay karakteriyle dahil olan usta oyuncu Civan Canova hakkında bir çok soru gündeme geldi. Pazartesi günleri ekrana gelen dizide Kartal'ın babası Oktay'a hayat veren Canova'nın Kartal Tibet'in üvey oğlu olduğunu duyan şaşırıp kalıyor. Son olarak Atiye dizisinde yer alan Civan Canova Gündüz 1963 yılında Kartal Tibet ile evlenen Gündüz Tibet'in çocuğudur. Detaylar haberimizde.
CİVAN CANOVA'NIN ÜVEY BABASI KENDİSİNDEN ÜNLÜ ÇIKTI!
Oyuncu Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Tibet'in önceki evliliğinden dünyaya gelen oğludur.
Kartal Tibet ve Gündüz Tibet'in de Kanat ve Kumru adında iki çocuğu bulunmaktadır.
CİVAN CANOVA KİMDİR,KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Asıl adı Ahmet Civan Canova'dır. 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da dünyaya gelen Civan Canova, eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katılmıştır. Tiyatronun ile birlikte, sinema ve dizilerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.
Kariyer yolculuğuna ilk defa 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi başarılı projelerde yer almıştır. 1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenen Canova, 2004 yılında Açelya Akkoyun ile yollarını ayırmıştır. Netflix'in ikinci Türk dizisi olarak bilinen ve izlenme rekorları kıran Atiye'de rol alan Civan Canova, 1,83 metre boyundadır ve 73 kilo ve Yengeç burcudur.