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    • Magazin
    • 27.12.2021 08:36
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    • 27.12.2021 08:36
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    Bergen’in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak? İşte oyuncular…

    Bergen filmi ne zaman çıkacak? Bergen'in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Arabesk ve fantazi müziğinin kraliçesi Bergen yıllar önce çok kötü bir şekilde öldürülmüş ve gündemde herkesin hafızalarına kazınmıştı. Hayatı film konusu oldu ve hayatına dair tüm detaylar merak edilirken bir yandan da dizi oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

    takvim.com.tr
    Bergen’in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek?

    Film ve dizi izleyicileri tarafından Bergen filmi ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi acıların kadını olarak adlandırılıyor ve unutulmaz yaşamı ile hafızalara kazındı. Şimdi yeniden gündeme geldi ve yaşamı filme konu oluyor. Peki Bergen'in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek? Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği Bergen filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

    BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bir süredir gündemde yer alan Bergen filminden ilk tanıtım geldi. Filmin başrolünde Bergen rolü ile Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Filmin vizyona gireceği tarih henüz açıklanmadı ancak kısa süre içinde izleyenlerle olması bekleniyor.

    BERGEN FİLMİ FRAGMANI

    BERGEN'İN HAYAT HİKAYESİ NEDİR?

    Bergen, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı.

    31 Ekim 1982'de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap nedeniyle iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle yarattığı imajıyla akıllarda yer etti.

    1986'da yayınladığı albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı. Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.

    Usta isim, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen. Bergen memleketi Mersin'e defnedildi.

        BERGEN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI KİMLER?

        "Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap at ılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı film oluyor.

        Serenay Sarıkaya'nın yoğun iş temposundan dolayı ayrılmak zorunda kaldığı Bergen rolünü ise Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

        ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, BERGEN'İ ÖLDÜREN HALİS SERBEST ROLÜNDE

        Filmde, Bergen'i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Bergen'in eski eşi Halis Serbest karakterini oynuyor.
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        Haberler Magazin Bergen’in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak? İşte oyuncular…
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