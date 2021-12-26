Bergen’in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek? Bergen filmi ne zaman çıkacak? İşte oyuncular…

Film ve dizi izleyicileri tarafından Bergen filmi ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi acıların kadını olarak adlandırılıyor ve unutulmaz yaşamı ile hafızalara kazındı. Şimdi yeniden gündeme geldi ve yaşamı filme konu oluyor. Peki Bergen'in hayat hikayesi nedir, filmi vizyona ne zaman girecek? Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği Bergen filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bir süredir gündemde yer alan Bergen filminden ilk tanıtım geldi. Filmin başrolünde Bergen rolü ile Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Filmin vizyona gireceği tarih henüz açıklanmadı ancak kısa süre içinde izleyenlerle olması bekleniyor.
BERGEN FİLMİ FRAGMANI
BERGEN'İN HAYAT HİKAYESİ NEDİR?
Bergen, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı.
31 Ekim 1982'de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap nedeniyle iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle yarattığı imajıyla akıllarda yer etti.
1986'da yayınladığı albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı. Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.
Usta isim, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen. Bergen memleketi Mersin'e defnedildi.