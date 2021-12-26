Canan Ergüder Songül Öden ve Kubilay Aka ile birlikte 'Oğlum' dizisinde! Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi!

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Oğlum' dizisinin oyuncu kadrosu bir bir açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder bu yeni dizide rol alacak. Ergüder'e Songül Öden, Kubilay Aka, Nihal Yalçın, Timur Acar, Serhat Teoman gibi isimler eşlik edecek. Canan Ergüder meme kanserine yakalandıktan sonra rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sektöre bomba gibi giriş yapan ünlü oyuncu Oğlum dizisine renk katacak. İşte detaylar...
CANAN ERGÜDER PİSTLERE GERİ DÖNÜYOR!
Başarılı oyuncu Canan Ergüder, bilindiği üzere bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.
Menajerimi Ara dizisinden de tedavi olacağı için ayrılmıştı. Ergüder'i uzun bir aradan sonra 'Oğlum' dizisinde göreceğiz.
Dizide Ergüder'in yanı sıra Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar, Kubilay Aka, Songün Öden'in de olacağı konuşuluyor.
OCAK AYINDA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Aka dizide Zeynep rolüne hayat veren Songül Öden'in kardeşini canlandıracak.