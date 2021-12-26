Canan Ergüder Songül Öden ve Kubilay Aka ile birlikte 'Oğlum' dizisinde! Kanseri yendi yeni dizide başrol verildi!

İki küçük çocuğun başından geçen üzücü olayların büyük bir dram havasında anlatılacağı Oğlum dizisinin Ocak ayında izleyicilerle buluşması bekleniyor.

BİR UMUT HİKAYESİ...

Canan Ergüder, "Hiçbir bilgi veremiyorum, yasak. Gerçekten bilgi veremiyorum. Sadece bir umut hikayesi onu söyleyebiliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum" açıklamasında bulundu.