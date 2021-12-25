Merve Taşkın'a ‘müstehcenlik’ten 5 ay hapis cezası yedi bundan da reklam kastı! Emre Mor ve Loris Karius'u ifşalamıştı

Güzel Instagram fenomeni, yaptığı paylaşımda Emre Mor için 'enişte adayınız' ifadesini kullanmıştı. Merve Taşkın ifadeleri şu şekilde;

"Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim. Amacım o değil olmazda amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak."