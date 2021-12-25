Merve Taşkın'a 'müstehcenlik'ten 5 ay hapis cezası yedi bundan da reklam kastı! Emre Mor ve Loris Karius'u ifşalamıştı... Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın aldığı hapis cezasıyla gündemde. Müstehcen fotoğrafları ve ifşalarıyla bilinen Merve Taşkın, Hollanda'daki seks müzesi ziyaretinde çektiği fotoğrafları paylaştığı için 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Merve Taşkın, Galatasaray'da oynadığı dönemde Emre Mor'un kendisine gönderdiği mesajları ifşalamıştı.
Beşiktaş'ta yaşayan 23 yaşındaki Merve Taşkın geçtiğimiz yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda'ya gitti. Amsterdam'daki Seks Müzesi ve Red Light District'i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği cinsel objelerin fotoğraflarını paylaştı, iç çamaşırlarıyla poz verdi.
Yaklaşık 3 ay sonra tatil için bu kez Çanakkale'ye giden Merve Taşkın, kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Merve Taşkın, hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi.