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    • Magazin
    • 26.12.2021 10:37
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    • 26.12.2021 10:37
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    Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Kudretine asla gölge düşürmeyecek! Rica değil emirdir bilesin!

    Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler heyecanın dozajını iyice artırırken yayınlanan 77. bölüm 1. fragmanında Osman Bey'in düşmanlarına karşı harekete geçtiği görülüyor. Bilindiği üzere Selçuklu veziriyle saf tutan Gündüz Bey Kayı postuna oturdu. Alplerini kurtarmak isteyen Osman Bey, Söğüt'e girmelerine yardımcı olmalarını isterken, Kosses "Samuel sizi içeri sokacak. Merak etmeyin" diyerek garanti verdi. Osman Bey planını adım adım uygulamaya koyarak Vezir Alemşah'a büyük bir darbe vurmaya devam etti. İlk fragmanın ardından Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı için heyecan arşa çıktı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Kudretine asla gölge düşürmeyecek!

    Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadele ettiği Kuruluş Osman 76. bölümünde yaşanan gelişmeler herkesi şaşırttı. Son bölümde Osman Bey stratejisini kurarak Tekfur Nikola'nın yaraladığı Mari'nin yanında olduğu bilgisini Tekfur Kosses'e ulaştırdı. Osman Bey planını adım adım uygulamaya koyarak Vezir Alemşah'a büyük bir darbe vurdu. Tekfur Nikola'nın kardeşi Mari'ye yaptıklarını duyunca büyük pişmanlık yaşayan Kosses, Osman Bey'le görüşmeye geldi. Turgut Bey alpleri koruyan nöbetçileri alt ederken Osman Bey, ihanet içindeki Bahadır'ın cezasını keserek alplerine ulaştı. İlk fragmanın ardından Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı merakla bekleniyor.

    TEKFUR KOSSES, OSMAN BEY'E YARDIM ETTİ

    Osman Bey stratejisini kurarak Tekfur Nikola'nın yaraladığı Mari'nin yanında olduğu bilgisini Tekfur Kosses'e ulaştırdı. Kumral Abdal'ın ziyaretiyle gerçekleri öğrenen Tekfur Kosses, Osman Bey'le görüşmeyi kabul etti. Tekfur Nikola'nın kardeşi Mari'ye yaptıklarını duyunca büyük pişmanlık yaşayan Kosses, Osman Bey'le görüşmeye geldi.

    Ağabeyini karşısında görünce çok sinirlenen Mari "Nikola'nın avuçlarına bırakıp öldürmeye çalıştığın Mari! Şimdi mi aklına geldi kardeşin olduğum?" diyerek tepki gösterdi. Osman Bey'in "Düşmanımız birdir" sözleri üzerine Tekfur Kosses "Ne gerekiyorsa Osman Bey! O ikisine cehennemi yaşatmak için sizinle birlik olmaya hazırım!" dedi.

    Alplerini kurtarmak isteyen Osman Bey, Söğüt'e girmelerine yardımcı olmalarını isterken, Kosses "Samuel sizi içeri sokacak. Merak etmeyin" diyerek garanti verdi.

    Osman Bey "Bizi kaybedersen, kimsen kalmaz Kosses! Bu topraklarda yalnız olmak kurt sofrasında yem olmaktır" diyerek tekfuru uyardı. Kosses ise "Ben ne avım! Ne avcı! Ne kurt ne yem! Yaptığı hataları düzeltip, kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamım" demekle yetindi.

        SELÇUKLU VEZİRİ İLE SAF TUTAN GÜNDÜZ BEY KAYI POSTUNA OTURDU

        Osman Bey'i asi ilan eden Vezir Alemşah, Kayı postunun boş kalmaması gerektiğini ileri sürerek Gündüz Bey'in bey olmasına karar verdi. Vezir Alemşah'la birlikte hareket eden Gündüz Bey, Osman Bey'in yokluğunda posta oturmayı kabul etti.

        Gündüz Bey'in bu kararı Selcan Hatun, Malhun Hatun ve Bala Hatun'un tepkisini çekti. Malhun Hatun "Gündüz Bey! Beyim sana güvenirdi! Osman'ı aramak yerine gelmiş bey postuna oturursun", Selcan Hatun "Geçmişten hiç mi ders almazsın Gündüz! Vezir ikilik çıkarmak ve Kayı'yı kırmak ister. Bak daha şimdiden bizi ikiye böldü. Gardaşın nerde ne haldedir…" diyerek tepki gösterdiler.

        Gündüz Bey bu kararı Kayı'nın selameti için aldığını söyleyip "Osman benim gardaşımdır! Hepinizden çok ben severim onu. Amma Konya hükmünü vermiş… Bu hükmün ucu obama değsin istemem" dese de Bala Hatun'un "O vakit Gündüz Bey! Evvela obamızdan kaçırılan Mari'nin ardına düşesin! Kayı obasından misafirimiz kaçırıldı! Deyin hele kim eder bunu?" soruları karşısında suskun kaldı.

        Hatunların otağı terk etmesinin ardından Gündüz Bey eşi Ayşe Hatun'u "Bala'yla Malhun'dan gözünü ayırma. Belli ki rahat durmayacaklar" diyerek tembihledi.

        OSMAN BEY ALPLERİNİ KURTARDI

        Osman Bey planını adım adım uygulamaya koyarak Vezir Alemşah'a büyük bir darbe vurdu. Tekfur Kosses'in yardımıyla Vezir Alemşah'ın kontrolü altındaki Söğüt'e sızan Osman Bey, Konya'ya nakledilmek üzere hazırlanan alplerini kurtarmak için Şeyh Edebalı'nın düzenlediği ahilik töreninden faydalandı.

        Turgut Bey alpleri koruyan nöbetçileri alt ederken Osman Bey, ihanet içindeki Bahadır'ın cezasını keserek alplerine ulaştı. Osman Bey, alplerini özgürlüğüne kavuştururken Konur Alp askerleri ile birlikte kapıdan girdi. Nihayet beklediği fırsatı elde eden Osman Bey, onu "Yine pusatlarımızı mı istemeye geldin?" diyerek karşıladı.

            Konur Alp ve askerlerinin ilk saldırısını savuşturan Osman Bey ve alpleri çoğunlukla silahsız olmalarına rağmen cesurca savaştı. Turgut Bey ve alplerinin de gayreti ile kavganın seyri değişti. Konur Alp'i bire birde yakalayan Osman Bey, ona üstünlük sağladı ve hançerini omzuna saplayıp "Bu cirit için" dedi. Ardından Osman Bey, "Bu da tüm alpler için" deyip Konur Alp'i bir tokatla yere serdi.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman 77. bölüm 2. fragmanı: Kudretine asla gölge düşürmeyecek! Rica değil emirdir bilesin!
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