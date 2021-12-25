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    • Magazin
    • 25.12.2021 07:01
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    • 25.12.2021 07:01
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    Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield'e komşusundan topuklu ayakkabı davası: Kasıtlı olarak kedi pisliği atıyor

    Alt komşusu, ünlü iş insanı Zuhal Mansfield’ı “Beni rahatsız etmek için evde topuklu ayakkabıyla dolaşıyor, penceresinden aşağı kasıtlı olarak kedi pisliği atıyor” diyerek savcılığa şikayet etti.

    Ünlü isme şok dava! Kasıtlı olarak kedi pisliği atıyor
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    Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield'ın başı, alt komşusuyla dertte. Mansfield, geçtiğimiz yıllarda da tartıştığı Muzaffer B. tarafından savcılığa şikayet edildi.

    Muzaffer B., "Geçmişte kendisinden şikayetçi olduğumdan Mansfield beni rahatsız etmek için kasıtlı olarak evde topuklu ayakkabı ile dolaşıyor, penceresinden aşağı kedi pisliği atıyor" dedi.


    'AİLEMİ TEHDİT ETTİ'
    Şikayet üzerine savcılığa çağrılan Zuhal Mansfield, komşusunun kendisine sürekli tehditler savurduğunu hatta bir kere de evine zorla girerek yaşlı anne ve babasını tehdit ettiğini söyledi.

        Bu konuyla ilgili aralarında davalar bulunduğunu ifade eden ünlü iş insanı, Muzaffer B.'nin adli makamları meşgul etmek adına sürekli şikayetçi olduğunu belirtip suçlamaları kabul etmedi.

        TAKİPSİZLİK KARARI
        Savcılık, Zuhal Mansfield'ın mala zarar verme suçu işlemediğini belirterek takipsizlik kararı verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Muzaffer B., ise savcılığın kararına itiraz ederek Mansfield'ın cezalandırılmasını talep etti.

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