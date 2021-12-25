Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield'e komşusundan topuklu ayakkabı davası: Kasıtlı olarak kedi pisliği atıyor

Ünlü iş insanı Zuhal Mansfield'ın başı, alt komşusuyla dertte. Mansfield, geçtiğimiz yıllarda da tartıştığı Muzaffer B. tarafından savcılığa şikayet edildi.
Muzaffer B., "Geçmişte kendisinden şikayetçi olduğumdan Mansfield beni rahatsız etmek için kasıtlı olarak evde topuklu ayakkabı ile dolaşıyor, penceresinden aşağı kedi pisliği atıyor" dedi.
'AİLEMİ TEHDİT ETTİ'
Şikayet üzerine savcılığa çağrılan Zuhal Mansfield, komşusunun kendisine sürekli tehditler savurduğunu hatta bir kere de evine zorla girerek yaşlı anne ve babasını tehdit ettiğini söyledi.