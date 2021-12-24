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    • Magazin
    • 24.12.2021 14:35
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    • 24.12.2021 14:42
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    Burak Deniz'in eski sevgilisi Didem Soydan, Cem Adrian'ın kucağında! "Kimse aşkımızı sorgulamasın" dedi fotoğrafı gören yorum yağmuruna tuttu

    Burak Deniz'in eski sevgilisi Didem Soydan, Cem Adrian'ın kucağında! "Kimse aşkımızı sorgulamasın" dedi, Cem'in paylaştığı 3 kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir davette bir araya gelen ikili kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. İşte sosyal medyanınn konuştuğu Didem Soydan ile Cem Adrian'ın olay yaratan görüntüsü...

    Didem Soydan, Cem’in kucağında: Kimse aşkımızı sorgulamasın

    Burak Deniz'in eski sevgilisi Didem Soydan, Cem Adrian'ın kucağında! "Kimse aşkımızı sorgulamasın" dedi, Cem'in paylaştığı 3 kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

    Dün akşam bir davette bir araya gelen Cem Adrian ve Didem Soydan, cesur pozlar verdi. Adrian da "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyerek Soydan'la kucak kucağa olduğu bir pozunu paylaştı.

    Ünlü manken Didem Soydan ve şarkıcı Cem Adrian, dün akşam bir davette bir araya geldi. Uzun zamandır yakın olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da dikkat çekti.

        "KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN"

        Cem Adrian, Didem Soydan'ın kucağına oturduğu pozuna, "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü. Ünlü manken ise Adrian'ın paylaşımına gül emojileri koyarak "Yine mi güzeliz" yorumunu yaptı. İkilin samimi pozları kısa sürede gündem oldu, gözler Burak Deniz'e çevrildi.

        Yaptığı her paylaşımla olay olan manken Didem Soydan, ay başında Amerika'daki tatilinden pozlar paylaştı. Türkiye'deki soğuk havanın aksine sıcak bir iklimde yaz tatili yapan Soydan'ın bikinili paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte o paylaşımlar...

        Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda sevgili Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı. Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan yakın arkadaşı Umut Eker ile Miami'ye gitti.

            Aralık ayında arkadaşlarıyla birlikte Miami'de güneşlenen Didem Soydan, bikinili kareleriyle dikkat çekti. Formda vücudunu gözler önüne serdi.

            Hızını alamayan Didem Soydan sonrasında duş sonrası pozlarını paylaştı.

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            Haberler Magazin Burak Deniz'in eski sevgilisi Didem Soydan, Cem Adrian'ın kucağında! "Kimse aşkımızı sorgulamasın" dedi fotoğrafı gören yorum yağmuruna tuttu
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