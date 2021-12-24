Burak Deniz'in eski sevgilisi Didem Soydan, Cem Adrian'ın kucağında! "Kimse aşkımızı sorgulamasın" dedi, Cem'in paylaştığı 3 kare sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Dün akşam bir davette bir araya gelen Cem Adrian ve Didem Soydan, cesur pozlar verdi. Adrian da "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyerek Soydan'la kucak kucağa olduğu bir pozunu paylaştı.
Ünlü manken Didem Soydan ve şarkıcı Cem Adrian, dün akşam bir davette bir araya geldi. Uzun zamandır yakın olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da dikkat çekti.