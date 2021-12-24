Etiler'deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle yemek yiyen Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar birlikte görüntü vermemek için büyük uğraş vermişti. Özellikle Demirhisar kendini gizlemek için çok çaba göstermişti. İkilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İkilinin aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu. Peki Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?
HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İş adamı Haldun Demirhisar Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapmaktadır.
İzmir'li iş adamının otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunuyor. Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.
Haldun Demirhisar'in yaş bilgisi bulunmuyor.
ALEYNA TİLKİ İLE 2 KEZ BULUŞTU!
Aleyna Tilki geçtiğimiz hafta Etiler'deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle Yemek yemiş, yanındaki kişi kendini gizlediği için görüntülenememişti.
Haldun Demirhisar, mekan çıkışı Aleyna Tilki'ye aracına kadar eşlik etti.
Genç şarkıcı mekan çıkışı muhabirlerin sorularını "Arkadaşlarımla yemek yedim" diyerek geçiştirmişti. Gizemli erkeğin Haldun Demirhisar olduğu ikinci buluşmada ortaya çıktı.
Aracına binen Aleyna Tilki sorulara yanıt vermedi.