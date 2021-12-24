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    • Magazin
    • 24.12.2021 11:32
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    • 24.12.2021 11:36
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    Önce Seranay sonra Aleyna! Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?

    Geçtiğimiz yaz ayında Muğla Göcek’te ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar, bu kez genç şarkıcı Aleyna Tilki ile görüntülendi. Önceki akşam Tilki’yle buluşan Demirhisar'ın geçen hafta da Etiler’deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıktı. Haldun Demirhisar'ın kendinden yaşça küçük oyuncu ve şarkıcılarla görüntülenmesi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Önce Sarıkaya ile ilişki yaşadığı iddia edildi şimdi de Tilki ile birlikte oldukları konuşuldu. Peki Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?

    takvim.com.tr
    Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi?

    Etiler'deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle yemek yiyen Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar birlikte görüntü vermemek için büyük uğraş vermişti. Özellikle Demirhisar kendini gizlemek için çok çaba göstermişti. İkilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İkilinin aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu. Peki Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?

    HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    İş adamı Haldun Demirhisar Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapmaktadır.

    İzmir'li iş adamının otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunuyor. Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

    Haldun Demirhisar'in yaş bilgisi bulunmuyor.

    ALEYNA TİLKİ İLE 2 KEZ BULUŞTU!

    Aleyna Tilki geçtiğimiz hafta Etiler'deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle Yemek yemiş, yanındaki kişi kendini gizlediği için görüntülenememişti.

    Haldun Demirhisar, mekan çıkışı Aleyna Tilki'ye aracına kadar eşlik etti.

    Genç şarkıcı mekan çıkışı muhabirlerin sorularını "Arkadaşlarımla yemek yedim" diyerek geçiştirmişti. Gizemli erkeğin Haldun Demirhisar olduğu ikinci buluşmada ortaya çıktı.

    Aracına binen Aleyna Tilki sorulara yanıt vermedi.

        ZAFER İŞARETİ

        Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda yeniden buluştu. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden işadamı, o sırada fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı.

        Haldun Demirhisar muhabirlere böyle poz verdi.

        SERENAY SARIKAYA İDDİASI!

        Haldun Demirhisar geçen yaz Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili, Demirhisar'ın Göcek'teki çiftliğinde baş başa görüntülenmişti.
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        Haberler Magazin Önce Seranay sonra Aleyna! Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?
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