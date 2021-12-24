Etiler'deki Da Mario adlı restoranda bir erkekle yemek yiyen Aleyna Tilki ve Haldun Demirhisar birlikte görüntü vermemek için büyük uğraş vermişti. Özellikle Demirhisar kendini gizlemek için çok çaba göstermişti. İkilinin birlikte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İkilinin aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu. Peki Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?