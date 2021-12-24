Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tuvalet kağıdı aşkı dillere düştü! Bir garip tuvalet kağıdı krizi açtı ağzını yumdu gözünü... Futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, ilk oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise Haziran 2020'de dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan iki çocuk annesi Turan, önce Ala Tokel'in tuvalet kağıdı paylaşımıylar sonra da 'para içinde yüzüyorsun' yorumlarıyla gündeme geldi. Son günlerin flaş ismi sonunda konuştu.
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti.
Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.