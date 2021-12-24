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    • Magazin
    • 24.12.2021 12:24
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    • 24.12.2021 12:24
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    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tuvalet kağıdı aşkı dillere düştü! Bir garip tuvalet kağıdı krizi açtı ağzını yumdu gözünü

    Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan syah tuvalet kağıdı kriziyle gündemden düşmüyor. Sosyetik güzeli aslında ilk ele veren sosyal medya fenomeni Ala Tokel olmuştu. Sonrasında da yorumlar aldı başını gitti. Sonrasında bir de üzerine 'para içinde yüzüyorsun hala para için çocuklarını kullanıyorsun' yorumlarına maruz kalan Aslıhan Doğan Turan sonunda açtı ağzını yumdu gözünü. İşte bir garip tuvalet kağıdı krizi ve Aslıhan Doğan Turan'ın açıklamaları.

    Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın tuvalet kağıdı aşkı dillere düştü!

    Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tuvalet kağıdı aşkı dillere düştü! Bir garip tuvalet kağıdı krizi açtı ağzını yumdu gözünü... Futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, ilk oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise Haziran 2020'de dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan iki çocuk annesi Turan, önce Ala Tokel'in tuvalet kağıdı paylaşımıylar sonra da 'para içinde yüzüyorsun' yorumlarıyla gündeme geldi. Son günlerin flaş ismi sonunda konuştu.

    Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti.

    Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.

        6 TANESİ 400 TL

        Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi.

        "PARA İÇİNDE YÜZÜYORSUN"

        36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan'ın pijamalarla evinden paylaştığı karesinin bir reklam olduğu ortaya çıktı. Sevimli oğullarıyla bir firmanın reklamını yapan Turan, tepki çekti.

        Takipçileri, "Para içinde yüzüyorsun. Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun", "Kendin yaptığın reklamlar yetmedi mi. Çocuklara nazar değecek" yorumları yaptı.

            "YURT DIŞINDAN GETİRTTİM, SADECE MİSAFİR TUVALETİNDE VAR"

            Yorumların ardından TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim.

            Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.

            Para içinde yüzüyorsun yorumlar hakkında da açıklama yapan Aslıhan Doğan Turan 'ben onları hiç takmıyorum' sözleriyle tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

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