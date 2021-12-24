Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim? Önce Seranay sonra Aleyna! Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz yaz ayında Muğla Göcek'te ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar, bu kez genç şarkıcı Aleyna Tilki ile görüntülendi. Önceki akşam Tilki'yle buluşan Demirhisar'ın geçen hafta da Etiler'deki bir mekanda yemek yediği ortaya çıktı. Haldun Demirhisar'ın kendinden yaşça küçük oyuncu ve şarkıcılarla görüntülenmesi magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Önce Sarıkaya ile ilişki yaşadığı iddia edildi şimdi de Tilki ile birlikte oldukları konuşuldu. Peki Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki ile görüntülenen Haldun Demirhisar evli mi, eşi kim?