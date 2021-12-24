Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.12.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 10:40
    ABONE OL

    Masterchef yarışmacısı Masterchef'i rezil etti 'beni kötü gösteriyorsunuz lanet olsun bu yarışmaya!' Mert Yılmaz kan kustu artık

    Masterchef sosyal medya yorumlarına göre henüz geçen sezonki tadı veremese de bazı isimler, izleyicinin gözünde sivrildi. Onlardan biri de Mert Yılmaz oldu. Elemelere sarı saçlarıyla gelen ve şeflerin de diline doladığı 30 yaşındaki Mert Yılmaz, tekrar geldiğinde ise herkesi şoke etmişti. Yarışmada bir türlü beklediği çıkışı yakalayamayan Mert Yılmaz, sürekli potaya gönderilen isim oluyor. Daha önce yarışmacıların kendileri arasında haksızlık yaptıklarını söyleyen Mert Yılmaz öyle bir paylaşım yaptı ki bir nevi içindekileri döktü. Sonrasında ise herkes Masterchef Mert'in elemeyi mi ifşa ettiğini merak etti. İşte Mert Yılmaz'ın o paylaşımı.

    Masterchef yarışmacısı Masterchef’i rezil etti

    Masterchef yarışmacısı Masterchef'i rezil etti 'beni kötü gösteriyorsunuz lanet olsun bu yarışmaya!' Mert Yılmaz kan kustu artık... Türkiye'nin en iyi şefinin seçildiği yemek yarışma programı Masterchef'in elemelerinden bu yana hakkında en çok detay merak edilen isimlerin başında Mert Yılmaz geliyor. Sarı saçlarıyla ilk kez ekranlara gelen Mert Yılmaz sonrasında yaptığı imaj değişikliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Yarışmada bir türlü yükselen bir ivme yakalayamayan Mert sosyal medyada içini döktü.

    Masterchef'in başlarında yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Mert Yılmaz, yarışmanın devamında ne yazık ki kendinden beklenen çıkışı yakalayamadı ve potanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

    Daha önce yarışmacı arkadaşlarıyla da tartışma yaşayan hatta son olarak yakın arkadaşı olan Burcu Önal'ın da ihanetine uğradığı iddia edilen Mert Yılmaz önceki gün sosya medyada öyle bir paylaşım yaptı ki kafalar karıştı.

        Mert Yılmaz, yarışmadan bir fotoğrafını paylaştı ve altına bir Jack London alıntısı düştü. Alıntıda yazanlar ise şöyle:

        "İçimdekileri nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Bazen öyle geliyor ki,adeta bütün dünya,bütün yaşam,her şey içime dolmuş,benden konuşmamı istiyor.Nasıl desem; büyük şeyler hissediyorum ama,iş konuşmaya geldiğinde küçük bir çocuk gibi dilim dolanıyor."

        Mert Yılmaz'ın paylaşımından sonra herkes Mert'in elenip elenmediğini merak eder oldu. Sosyal medya fenomeni Ata Benli Mert Yılmaz'ın elendiğini düşünmediğini ama yarışma ve yarışmacılar hakkında 'beni kötü gösteriyorsunuz, haksızlık yapılıyor bana, lanet olsun bu yarışmaya' demek istediğini söyledi.

        MERT YILMAZ VE SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ

        Mert Yılmaz, 30 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı sonrasında değiştirdiği imajıyla herkesi şaşırtmıştı.

            8 Aralık 1991 doğumlu Mert Yılmaz 30 yaşında. Bolulu Yılmaz 2005 ile 2009 yılları arasında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde lise eğitimini bitirdi.

            Stajlarını ise sırasıyla; İstanbul'daki Divan ve Conrad Oteli'nde yapmasının ardından profesyonel iş hayatına adım attı.

            Stajların bitmesinin ardından iş hayatına giren Yılmaz a 3 ay Gina'da, 2 yıl da Zuma Restoran'da çalıştı. Yarışmada oldukça sakin bir profil çizen Mert Yılmaz, yaklaşık 8 yılında ardında ilk kez Masterchef sayesinde mutfağa girdiğini açıklamıştı.
                Kılıçdaroğlu-İmamoğlu krizinde son halka
                Haberler Magazin Masterchef yarışmacısı Masterchef'i rezil etti 'beni kötü gösteriyorsunuz lanet olsun bu yarışmaya!' Mert Yılmaz kan kustu artık
                    SON DAKİKA