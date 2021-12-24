Masterchef yarışmacısı Masterchef'i rezil etti 'beni kötü gösteriyorsunuz lanet olsun bu yarışmaya!' Mert Yılmaz kan kustu artık... Türkiye'nin en iyi şefinin seçildiği yemek yarışma programı Masterchef'in elemelerinden bu yana hakkında en çok detay merak edilen isimlerin başında Mert Yılmaz geliyor. Sarı saçlarıyla ilk kez ekranlara gelen Mert Yılmaz sonrasında yaptığı imaj değişikliğiyle ağızları açık bırakmıştı. Yarışmada bir türlü yükselen bir ivme yakalayamayan Mert sosyal medyada içini döktü.