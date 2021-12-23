Yasmin Erbil'in annesi 'kızım dozunda giyiniyor' dedi Yasmin Erbil yine 'dozunda' pozunu verdi! Kış soğuğunun göğüs dekoltesi

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." demişti.