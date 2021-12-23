Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.12.2021 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 09:03
    ABONE OL

    Yasmin Erbil'in annesi 'kızım dozunda giyiniyor' dedi Yasmin Erbil yine 'dozunda' pozunu verdi! Kış soğuğunun göğüs dekoltesi

    Ne yapsa olay, ne giysi olay ne paylaşsa olay. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor. Yasak Elma adlı dizide oyunculuğa adım atan Yasmin Erbil, sosyal medyada çok aktif herkesin malumu. Sık sık dekolteli pozlar tercih eden, Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar bu pozları 'dozunda' olarak yorumlamıştı. Anne Kumbasar'ın bu açıklamasından sonra Yasmin Erbil'den çok geçmeden paylaşım geldi. İşte Yasmin Erbil'in yeni paylaşımı.

    Yasmin Erbil annesi ’her şey tık için kızım dozunda giyiniyor’ deyince yapıştırdı!

    Yasmin Erbil annesi 'her şey tık için kızım dozunda giyiniyor' deyince yapıştırdı! İçi dışı belli olandan sonra göğüs dekolteli... Yasmin Erbil'in şöhreti annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'i çoktan geçti bile. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde oyunculuk kariyerine de adım atmıştı. Babasının taciz skandallarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil'in son paylaşımı yine olay yarattı. Annesinin 'kızım gayet dozunda giyiniyor' açıklamasından sonra gelen bu pozlar bir 'meydan okuma' olarak yorumlandı.

    Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti. Yasak Elma dizisinde ara sıra gözüken Yasmin Erbil, dekolteli paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü.

    Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor...

        Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım." demişti.

        Her yaptığı ve giydiği olay olan Yasmin'in son paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

        İŞTE O POZLAR

            Bir mekânda otururken siyah askılı ve dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Yasmin Erbil'e annesi Nergiz Kumbasar'ın dışında Seda Sayan da yorum yaptı.

            Kumbasar, kalp ve alev emojisi yorumunu yaparken, Seda Sayan ise nazar boncuğu eklemekle yetindi.

            Yasmin Erbil'in fotoğrafı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çok sayıda FETÖ’cünün mal varlığı donduruldu
            Haberler Magazin Yasmin Erbil'in annesi 'kızım dozunda giyiniyor' dedi Yasmin Erbil yine 'dozunda' pozunu verdi! Kış soğuğunun göğüs dekoltesi
                SON DAKİKA