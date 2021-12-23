Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz neden öldü, hastalığı neydi?

FARUK TINAZ NEDEN ÖLDÜ?

65 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz vefat etti. Tınaz'ın bir süredir kanserle mücadele ettiği ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Türkiye Jokey Kulübü şu ifadeleri kullandı;

''Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır.''

Ünlü sanatçı atlara olan sevgisiyle biliniyordu...

Ünlü sanatçı bir süre önce İbo Show programına konuk olmuş ve sevilen şarkılarını seslendirmişti.

FARUK TINAZ KİMDİR?

6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır.

Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı.

Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.