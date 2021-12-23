Masterchef Hasan büyük oyuncu çıktı bakmayın siz şef olmaya çalıştığına! Hasan Biltekin meğer şarkıcı Emrah'ın...

Masterchef Hasan büyük oyuncu Emrah gerçeğini görenlerin aklı fikri karıştı! Masterchef'e şef olmak için gelen Hasan Biltekin meğer... Masterchef'e çıktığı günden bu yana şampiyonluk adayları listesinde başı çekiyor Hasan Biltekin. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin ve Nevşehir doğumludur. Masterchef Hasan hakkında araştırma yapanlar ise bu gerçeği görünce şaştı kaldı. Peki Masterchef Hasan Biltekin kim çıktı dersiniz? İşte tüm detaylar...