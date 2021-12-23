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    • Magazin
    • 24.12.2021 09:00
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    • 24.12.2021 09:02
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    Masterchef Hasan büyük oyuncu çıktı bakmayın siz şef olmaya çalıştığına! Hasan Biltekin meğer şarkıcı Emrah'ın...

    Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanlar bazı gerçekler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer Hasan Biltekin önceden tanıdığımız biriymiş.

    Hasan Biltekin bakın kimmiş!

    Masterchef Hasan büyük oyuncu Emrah gerçeğini görenlerin aklı fikri karıştı! Masterchef'e şef olmak için gelen Hasan Biltekin meğer... Masterchef'e çıktığı günden bu yana şampiyonluk adayları listesinde başı çekiyor Hasan Biltekin. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin ve Nevşehir doğumludur. Masterchef Hasan hakkında araştırma yapanlar ise bu gerçeği görünce şaştı kaldı. Peki Masterchef Hasan Biltekin kim çıktı dersiniz? İşte tüm detaylar...

    Geçen sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı hakkında 'benle yarışsaydı şampiyon olamazdı' sözleriyle iddiasını gösteren Hasan Biltekin hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak. Hasan Biltekin sıradan bir yarışmacıdan da öteymiş. Bakın nasıl...

    MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

    Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor.

        Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e 2 kez katılan Biltekin, geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edememiştir.

        Masterchef Hasan Biltekin izleyiciler tarafından sık sık ünlü şarkıcı Murat Boz'a benzetiliyor.

        Instagram'da yaklaşık 300 bine yakın takipçisi olan Hasan, hem kendi fotoğraflarını, hem de hazırladığı yemeklerin videolarını takipçileriyle paylaşıyor.

            atv ekranlarında 2016-2018 yılları arasında yayınlanan, başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın üstlendiği Aşk ve Mavi dizisinde figüranlık yapmış Hasan Biltekin.

            O anları da sosyal medya hesabında böyle paylaşmış.
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            Haberler Magazin Masterchef Hasan büyük oyuncu çıktı bakmayın siz şef olmaya çalıştığına! Hasan Biltekin meğer şarkıcı Emrah'ın...
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