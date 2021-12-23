Masterchef Hasan büyük oyuncu çıktı bakmayın siz şef olmaya çalıştığına! Hasan Biltekin meğer şarkıcı Emrah'ın...

Masterchef Hasan büyük oyuncu Emrah gerçeğini görenlerin aklı fikri karıştı! Masterchef'e şef olmak için gelen Hasan Biltekin meğer... Masterchef'e çıktığı günden bu yana şampiyonluk adayları listesinde başı çekiyor Hasan Biltekin. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin ve Nevşehir doğumludur. Masterchef Hasan hakkında araştırma yapanlar ise bu gerçeği görünce şaştı kaldı. Peki Masterchef Hasan Biltekin kim çıktı dersiniz? İşte tüm detaylar...
Geçen sezonun şampiyonu Serhat Doğramacı hakkında 'benle yarışsaydı şampiyon olamazdı' sözleriyle iddiasını gösteren Hasan Biltekin hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak. Hasan Biltekin sıradan bir yarışmacıdan da öteymiş. Bakın nasıl...
MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?
Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer alıyor ve Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapıyor.