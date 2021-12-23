Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında? Pitbull saldırısı ile ilgili 'Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın' diyen Ayça Tekindor nereli, evli mi?

2010 yılında söz ve müziği Gökhan Akar'a ait olan "Yerse" isimli single'ı çıkardı. 2011 yılında "Zor" isimli şarkıyı sundu fakat StarEvi Music'in sözleşmeyi feshetmesinden dolayı bu şarkısı pek duyulmadı. Tekrar ünlü kazanmak için çok özel bir albüm hazırlamak istedi ve 2012 yıl sonunda 10 yıl özel albüm çalışması başladı dedi ve tanıtım olarak "Yıkılıyo" şarkısının yeni versiyonunu paylaştı ancak büyük başarıya ulaşmadı. Albümün tanıtımını yaptı, adını paylaştı, birbirinden çeşitli hit olacak şarkılar olduğunu, farklı sanatçılar ile düet yaptığını ve çalıştığını söyledi ama Ayça'nın annesinin vefat etmesinden dolayı müzik yapmama düşüncesi vardı. Daha sonra evlendi, emekli oldu ve Bodrum'a gitti.