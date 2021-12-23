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    • Magazin
    • 23.12.2021 12:23
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    • 23.12.2021 12:23
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    Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında? Pitbull saldırısı ile ilgili 'Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın' diyen Ayça Tekindor nereli, evli mi?

    Tüm Türkiye Gaziantep'te yaşanan Pitbull dehşetini konuşuyor. İki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken sosyal medyada yayınlanan görüntüler infial yarattı. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı sonrası birçok kişi tepki yağdırdı. Ayça Tekindor paylaşımında, "Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın!" ifadelerine yer verdi. Köpeklerin saldırdığı küçük kız ölümle pençeleşirken Ayça Tekindor'un paylaşımı büyük bir tepkiye yol açtı. Bu gelişmeler üzerinde, "Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında? Pitbull saldırısı ile ilgili skandal paylaşımda bulunan Ayça Tekindor nereli, evli mi?" sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında?

    Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle ortalık karıştı. Şarkıcı Ayça Tekindor'un "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" paylaşımı tepki topluyor. Peki, Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında? Pitbull saldırısı ile ilgili 'Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın' diyen Ayça Tekindor nereli, evli mi? İşte detaylar...

    Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır bir şekilde yaralanmıştı. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı.

    "HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"

    2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" sözlerini paylaşması üzerine sosyal medya ayağa kalktı.

        AYÇA TEKİNDOR KİMDİR?

        Doğum tarihi: 23 Haziran 1972

        49 yaşında

        Zaga'da yer aldığı skeçlerle adını duyuran Ayça, Elli Kokkinou'nun "Masai" şarkısının Türkçe versiyonu "Yıkılıyo" ile üne kavuştu. Şarkıda, skeçlerinde ve yer aldığı reklam filmlerinde "Yıkılıyo", "Şişt! Bıyıklı" ve "Degajeme doğru" gibi sözler kendisiyle özdeşleşmiştir. Aktör Çetin Tekindor'un yeğenidir.

        2010 yılında söz ve müziği Gökhan Akar'a ait olan "Yerse" isimli single'ı çıkardı. 2011 yılında "Zor" isimli şarkıyı sundu fakat StarEvi Music'in sözleşmeyi feshetmesinden dolayı bu şarkısı pek duyulmadı. Tekrar ünlü kazanmak için çok özel bir albüm hazırlamak istedi ve 2012 yıl sonunda 10 yıl özel albüm çalışması başladı dedi ve tanıtım olarak "Yıkılıyo" şarkısının yeni versiyonunu paylaştı ancak büyük başarıya ulaşmadı. Albümün tanıtımını yaptı, adını paylaştı, birbirinden çeşitli hit olacak şarkılar olduğunu, farklı sanatçılar ile düet yaptığını ve çalıştığını söyledi ama Ayça'nın annesinin vefat etmesinden dolayı müzik yapmama düşüncesi vardı. Daha sonra evlendi, emekli oldu ve Bodrum'a gitti.

        GAZİANTEP'TE PİTBULL DEHŞETİ OLAYI!

        Gaziantep'te 4 yaşındaki A.A.'nın bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin 6 kişinin gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.
        Olay, dün öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken Gaziantep Valiliği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



            "OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

            Bir sitede oturan 5 şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpeğin site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir" denildi.
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            Haberler Magazin Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında? Pitbull saldırısı ile ilgili 'Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın' diyen Ayça Tekindor nereli, evli mi?
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