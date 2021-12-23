Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonrası hastanede yaşam mücadelesi verirken sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle ortalık karıştı. Şarkıcı Ayça Tekindor'un "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın" paylaşımı tepki topluyor. Peki, Ayça Tekindor kimdir, kaç yaşında? Pitbull saldırısı ile ilgili 'Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın' diyen Ayça Tekindor nereli, evli mi? İşte detaylar...
Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır bir şekilde yaralanmıştı. Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı.
"HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"
2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" sözlerini paylaşması üzerine sosyal medya ayağa kalktı.