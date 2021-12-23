Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Modacı Gülşah Saraçoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, eski hali nasıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü modacı hem özel hayatı hem de katıldığı programlarda yaptığı dikkat çeken açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düşüyor ve hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı...