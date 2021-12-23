Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Modacı Gülşah Saraçoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, eski hali nasıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü modacı hem özel hayatı hem de katıldığı programlarda yaptığı dikkat çeken açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düşüyor ve hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı...
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.
İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.
2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.
Dubai'de mağazası bulunmaktadır.