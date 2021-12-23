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    • Magazin
    • 23.12.2021 09:26
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    • 23.12.2021 09:44
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    Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Modacı Gülşah Saraçoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, eski hali nasıldı?

    Magazin gündemini yakından takip edenler Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Katıldığı magazine programlarında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isim özellikle gerçek kürk sevmesi ve giymesiyle tepkileri üzerine toplamıştı. Yasaklanırsa giymeyeceğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu’nun özel hayatına dair bilgiler de oldukça merak edildi. Doya Doya Moda yarışmasındaki jüriliği ile hafızalara kazınan modacı Gülşah Saraçoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, eski hali nasıldı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?

    Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Modacı Gülşah Saraçoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, eski hali nasıldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü modacı hem özel hayatı hem de katıldığı programlarda yaptığı dikkat çeken açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düşüyor ve hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı...

    GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

    İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

    2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

    Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

        2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

        Gülşah Saraçoğlu'nun iki kez ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışması magazin gündemine düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun 18 Eylül'de ameliyat olması, Gökhan Göz'ün de hastaneye ziyarete gitmesiyle aradaki buzlar eridi, yeniden ilişkilerine şans verdiler.

        GÜLŞAH SARAÇOĞLU EVLİ Mİ?

        Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Selçuk Yentur, Yentur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2010 yılında modacı Gülşah Saraçoğlu ile evlenip 2012'de boşanmıştır.

        Ünlü modacıdan Aslan Yentur adında bir oğlu olan Selçuk Yentur, Gülşah Saraçoğlu ile 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te 2. defa boşanmıştır. Selçuk Yentur, 11 Ocak 2018'de Gülşah Saraçoğlu ile yeniden nişanlanmıştır.

        GÜLŞAH SARAÇOĞLU ESKİ HALİ

        Eski kilolu halleri merak edilen ünlü modacı zayıflayarak adeta başka biri olmuş.
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        Haberler Magazin Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Modacı Gülşah Saraçoğlu aslen nereli, sevgilisi var mı, eski hali nasıldı?
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