Dengeler değişiyor Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu git gide genişledi! Diziye o isim dahil oldu karakteri bile belli!

2020 yılından bu yana yayınlanan Gönül Dağı dizisi sevilerek izlenmeye devam ediyor. Başarılı dizide hem ayrılıklar hem de transferler sık sık gündeme geliyor. Son olarak diziye taze bir kanın dahil olacağı ortaya çıktı. Her Cumartesi TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu kez öyle bir isim geldi ki herkes 'neler oluyor?' dedi. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Berk Atan ve duru güzelliği ile dikkat çeken Gülsim Ali'nin yer aldığı diziye katılan o isim haberimizde...