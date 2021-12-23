Dengeler değişiyor Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu git gide genişledi! Diziye o isim dahil oldu karakteri bile belli!

2020 yılından bu yana yayınlanan Gönül Dağı dizisi sevilerek izlenmeye devam ediyor. Başarılı dizide hem ayrılıklar hem de transferler sık sık gündeme geliyor. Son olarak diziye taze bir kanın dahil olacağı ortaya çıktı. Her Cumartesi TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu kez öyle bir isim geldi ki herkes 'neler oluyor?' dedi. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Berk Atan ve duru güzelliği ile dikkat çeken Gülsim Ali'nin yer aldığı diziye katılan o isim haberimizde...
GÖNÜL DAĞI'NDA SÜPRİZ İSİM
Gönül Dağı dizisinin kadrosunda hali hazırda hem genç hem de birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Özellikle Gülsim Ali'nin dizi ile birlikte yıldızı arttı. Çekimleri Eskişehir'in Sivrihasar ilçesinde yapılan ve bozkırın birbirinden farklı hikayelerini seyirci ile buluşturan fenomen dizi, reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor.
OYUNCU KADROSU GENİŞLİYOR
Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı kadro, git gide genişliyor.
Doktor Kenan rolü ile sezon başında diziye dahil olan Serkan Kuru, seyirciyle uyumu yakalamayı başardı.
ELİF VE ZEYNEP'İN BABASI DÖNDÜ
Şimdi ise Elif ve Zeynep kardeşlerin yurt dışında yaşayan ve daha önce dizide yer almayan babaları geri dönüyor.
Bu rolü canlandıracak olan isim Cem Kurtoğlu olurken, yeni bölümden ilk kareler ise gelmeye başladı.
CEM KURTOĞLU GÖNÜL DAĞI'NDA
Cem Kurtoğlu, Gönül Dağı'nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.
Bu hafta ekrana gelecek olan bölümde Arif ve kızlarının hesaplaşmalarına tanık olacağız. "Elif ve Zeynep, babalarını affedebilecek mi?" bu sorunun cevabını yeni bölümde öğreneceğiz.