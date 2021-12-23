Haluk Bilginer ve Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu aynı sahnede! Baba dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı, başlıyor

Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu edinen Baba dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ay yapım imzalı dizi yakın zamanda Show TV ekranlarında başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosu ise göz kamaştırıyor. Kardeşlerim dizisinde tanınan Damla İkizoğlu da var, usta oyuncu Haluk Bilginer de. İsmi ile merak uyandıran Baba dizisinin oyuncu kadrosu ve diğer tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik.
BABA DİZİSİ BAŞLIYOR!
Çukur, Ezel, Üç Kuruş gibi başarılı dizilerin yapımcısı Ay yapım'dan bu kez Baba adlı bir dizi ekranlarda boy gösterecek.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR KİMLER!
Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam son olarak da Damlasu İkizoğlu dizinin kadrosunda yer alıyor.
Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş baba oğulu canlandıracak.
BABA DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin 1. bölümü için henüz tarih verilmedi. Ancak Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.
BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizinin ilk tanıtımında 'Bir Anadolu Hikayesi' ifadelerine yer verildi. Dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alacak.
DİZİ NEREDE ÇEKİLECEK?
Baba dizisinin çok önemli bir bölümü İstanbul'da çekilecek. İstanbul'un tek bir mekanında değil geniş bir çevrede çekilecek dizide zaman zaman farklı illerde de çekimler olacak.