Haluk Bilginer ve Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu aynı sahnede! Baba dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı, başlıyor

BABA DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 1. bölümü için henüz tarih verilmedi. Ancak Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin ilk tanıtımında 'Bir Anadolu Hikayesi' ifadelerine yer verildi. Dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alacak.

DİZİ NEREDE ÇEKİLECEK?

Baba dizisinin çok önemli bir bölümü İstanbul'da çekilecek. İstanbul'un tek bir mekanında değil geniş bir çevrede çekilecek dizide zaman zaman farklı illerde de çekimler olacak.