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    • Magazin
    • 23.12.2021 12:44
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    • 23.12.2021 12:44
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    Ayça Tekindor Asiye Ateş'e pitbullun saldırması haberine 'salak salak' dedi utanmadan devam etti 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın'

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, site çalışanının kızı olan Asiye Ateş'in, 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradığı, çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi. Asiye Ateş, yaşam mücadelesi verirken, en yaşadığı saldırı kadar vahşi bir yorum, Ayça Tekindor'dan geldi. Degaje Ayça olarak tanınan, Çetin Tekindor'un kontejanından şöhrete kavuşan Ayça Tekindor, Asiye Ateş'in yaşadıklarını 'salak salak' haberler olarak değerlendirdi ve ekledi 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın' İşte haberin detayları...

    Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın

    Ayça Tekindor Asiye Ateş'e pitbullun saldırması haberine 'salak salak' dedi utanmadan devam etti 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın'... Korkunç olay, dün öğleden sonra Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye Ateş, hastanede hayatta kalma savaşı verirken, Ayça Tekindor kendini bilmezce yorumlarıyla tepki topladı.

    İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull saldırısıyla ilgili Gaizantep Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "İlimiz Şahinbey İlçesinde 22 Aralık 2021 günü saat: 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahısa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Konunun sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Şarkıcı Ayça Tekindor'un paylaşımı ise birçok kişiyi çileden çıkardı.

        "HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"

        2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan, oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından öyle vahşice bir yorum yaptı ki yoğun tepki topladı.

        Ayça Tekindor, Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın ! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" tarzında bir paylaşım yaptı.

            TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

            Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi.


            Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu.
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            Haberler Magazin Ayça Tekindor Asiye Ateş'e pitbullun saldırması haberine 'salak salak' dedi utanmadan devam etti 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın'
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