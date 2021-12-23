Ayça Tekindor Asiye Ateş'e pitbullun saldırması haberine 'salak salak' dedi utanmadan devam etti 'Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın'

4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaralandığı pitbull saldırısıyla ilgili Gaizantep Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz Şahinbey İlçesinde 22 Aralık 2021 günü saat: 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahısa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."