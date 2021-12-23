Foyası apaçık meydana çıktı! Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı: Tavrını net koyacak!

Fenomen dizi Camdaki Kız bu akşam 25. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalandı. Cana, Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korktu. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıydı. İzleyiciler bölüm sonrası büyük bir merakla Camdaki Kız 26. bölüm fragmanını bekliyor.
FERİDE'YE YAKALANIYOR
Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.
Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.
Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.