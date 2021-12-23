Foyası apaçık meydana çıktı! Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı: Tavrını net koyacak!

Fenomen dizi Camdaki Kız bu akşam 25. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalandı. Cana, Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korktu. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıydı. İzleyiciler bölüm sonrası büyük bir merakla Camdaki Kız 26. bölüm fragmanını bekliyor.



FERİDE'YE YAKALANIYOR

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.