Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.12.2021 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2021 12:58
    ABONE OL

    Züleyha derken Haminne çıktı! Adana'ya veda ediyor... Gözyaşların oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Geçtiğimiz sezon önce Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılmıştı. 71. bölümde karakterin ölmesiyle Perçin izleyicilere veda etmişti. Ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş 78. bölümde diziden çıkmıştı. Başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılması hiç beklenmiyordu ancak ünlü oyuncu da aniden diziye veda etmişti. Son olarak da Fekeli yani Kerem Alışık'ın 107. bölümdeki gidişi çok konuşulmuştu. Toplam 4 oyuncunun gidişi henüz hafızalardayken sette yeni bir veda havası esti.

    Gözyaşların oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılıyor!

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların ayrıldığı diziden yine izleyiciyi üzecek haber geldi. Sevilen dizide yaprak dökümü bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'in diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Serpil Tamur diziden ayrılacağı konuşuluyor. Tamur yaptığı açıklamalarla iddiaları güçlendirdi.

    HAMİMME NİNE ADANA'DAN GİDECEK Mİ?

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir ayrılık çanları çalıyor. Dizide Haminne karakterini canlandıran usta oyuncu Serpil Tamur sözleriyle gündeme geldi.

    Eski rol arkadaşı Kerem Alışık ile bir tiyatro oyununun gösterimi öncesinde buluşan Tamur şaşırtan açıklamalarda bulundu.

    ''DARISI BAŞIMA''

    Alışık'ın diziden ayrıldığını hatırlatan ünlü oyuncu "Dizim devam ediyor. Birlikteydik Kerem ile dizide. Ama Kerem ayrıldı. Darısı benim başıma" diye konuştu. O sözleri dikkat çekti.

    Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm 2. fragmanı

        YAPIMCIYA MESAJ!

        Bir Zamanlar Çukurova'nın son sürat devam ettiğini belirten 77 yaşındaki oyuncu, ayrılmayı arzu ettiği şeklinde anlaşılan "Darısı benim başıma" sözleri, dizinin yapımcısı olan Timur Savcı'ya bir mesaj olarak algılandı.

        HİLAL ALTINBİLEK'İN GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!

        Başrolde yer alan Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakteri, yayımlanan fragmanda yere yığılmıştı. Fragman sonrası izleyiciler Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmişti.

        Ancak Züleyha'nın yeni bölümde hastanede tedavi altına alınması sonrası iyileşmesi izleyicilere derin bir nefes aldırmıştı.

        SERPİL TAMUR KİMDİR?

        Oyuncu / Yönetmen. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Gerçek adı: Serpil Bodrumlu. 19 Mayıs 1944 tarihinde Yunanistan'ın Rodos adında doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı (1963) mezunudur.

        1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmak ta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 10 sezon rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat Alemdar'ın annesi Nazife karakteri ile popüler oldu.

        Süper Baba, Samanyolu, Mert Ali, Kurtlar Vadisi, Bebeğim gibi yapımlarda da yer alan usta oyuncu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan 'Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide Haminne karakterine hayat vermektedir.

            Serpil Tamur'un rol aldığı diziler ve filmler:

            2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Haminne) (TV Dizisi)

            2006 – Bebeğim (Nazmiye) (TV Dizisi)

            2006 – Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Döne Nine) (Sinema Filmi)

            2005 – Nehir (Sultan) (TV Dizisi)

            2003 – 2005 Krtlar Vadisi (Nazife Candan) (TV Dizisi)

            2000 – Mert Ali 1 (TV Filmi)
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dolar kuru 11 lira seviyelerine indi! Muhalefet üzgün!
            Haberler Magazin Züleyha derken Haminne çıktı! Adana'ya veda ediyor... Gözyaşların oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor!
                SON DAKİKA