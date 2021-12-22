Züleyha derken Haminne çıktı! Adana'ya veda ediyor... Gözyaşların oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor!

SERPİL TAMUR KİMDİR?

Oyuncu / Yönetmen. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Gerçek adı: Serpil Bodrumlu. 19 Mayıs 1944 tarihinde Yunanistan'ın Rodos adında doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı (1963) mezunudur.

1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmak ta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 10 sezon rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat Alemdar'ın annesi Nazife karakteri ile popüler oldu.

Süper Baba, Samanyolu, Mert Ali, Kurtlar Vadisi, Bebeğim gibi yapımlarda da yer alan usta oyuncu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan 'Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide Haminne karakterine hayat vermektedir.