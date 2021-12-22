Züleyha derken Haminne çıktı! Adana'ya veda ediyor... Gözyaşların oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların ayrıldığı diziden yine izleyiciyi üzecek haber geldi. Sevilen dizide yaprak dökümü bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'in diziden ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Serpil Tamur diziden ayrılacağı konuşuluyor. Tamur yaptığı açıklamalarla iddiaları güçlendirdi.
HAMİMME NİNE ADANA'DAN GİDECEK Mİ?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir ayrılık çanları çalıyor. Dizide Haminne karakterini canlandıran usta oyuncu Serpil Tamur sözleriyle gündeme geldi.
Eski rol arkadaşı Kerem Alışık ile bir tiyatro oyununun gösterimi öncesinde buluşan Tamur şaşırtan açıklamalarda bulundu.
''DARISI BAŞIMA''
Alışık'ın diziden ayrıldığını hatırlatan ünlü oyuncu "Dizim devam ediyor. Birlikteydik Kerem ile dizide. Ama Kerem ayrıldı. Darısı benim başıma" diye konuştu. O sözleri dikkat çekti.