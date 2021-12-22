Kuruluş Osman'da kıyamet kopuyor madalyonun öteki yüzü ortaya çıktı! Başına çorap ördü hıyanet edecek!

Kuruluş Osman'da Osman Bey'in yaralanarak ortadan kaybolması ve Gündüz Bey'in bey postuna oturması obada şok etkisi yaratacak. Vezir Alemşah'ın gelmesiyle zor durumda kalan Osman Bey, uç bölgesindeki hakimiyetini ayakta tutmak için bir yandan Bizanslılarla diğer yandan da Vezir Alemşah'ın kurduğu oyunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gündüz Bey'in Vezir Alemşah'ın meclisinde olduğunu gören Osman Bey büyük bir şok yaşarken bölümün sonlarına doğru yaralandığı anlar şok etkisi yarattı. Yeni bölümde ise Gündüz Bey'in beylik postuna oturduğu, Boran Alp'in ise ona biat ettiği anlar büyük şaşkınlığa neden olacak.



OSMAN BEY NEREDE?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır.