Rüzgar Erkoçlar'dan sonra meğer kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Sırayla erkek olan Erkoçlar kardeşlerin son halleri inanılmaz... Emret Komutanım adlı dizide Foto Fato olarak ünlenen, pek çok reklam filminde de rol alan Nil Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirdiği haberi magazin dünyasını sallamıştı bir dönem. Sonrasında Tuğba Erkoçlar ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar'ın meğer kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirmiş. İşte Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşinin son hali...
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Foto Fato karakteriyle adından söz ettiren Nil Erkoçlar, dizinin ardından birçok projede boy göstermişti.
Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Nil Erkoçlar, ameliyatın ardından adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti. Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması uzun süre magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.
BİR SÜRE İŞ BULAMAMIŞTI
Ameliyattan sonra zor günler yaşayan Rüzgar Erkoçlar, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Önce kendini eve kapatan oyuncu, ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yapmıştı. Bir süre sonra zorluklar sona erdi ve Erkoçlar setlere döndü, filmlerde oynadı. Özel defilelerde podyuma çıkan oyuncu, kulüplerde DJ'lik yaptı.