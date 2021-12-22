Rüzgar Erkoçlar'dan sonra meğer kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Sırayla erkek olan Erkoçlar kardeşlerin son halleri inanılmaz... Emret Komutanım adlı dizide Foto Fato olarak ünlenen, pek çok reklam filminde de rol alan Nil Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirdiği haberi magazin dünyasını sallamıştı bir dönem. Sonrasında Tuğba Erkoçlar ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar'ın meğer kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirmiş. İşte Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşinin son hali...