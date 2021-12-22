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    • Magazin
    • 22.12.2021 13:29
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    • 22.12.2021 13:29
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    Rüzgar Erkoçlar'dan sonra meğer kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Sırayla erkek olan Erkoçlar kardeşlerin son halleri inanılmaz

    Hayatlarımıza Nil Erkoçlar olarak giren sonrasında flaş bir şekilde cinsiyet değiştirmiş ve Rüzgar Erkoçlar olmuştu. 2017 yılında da Tuğba Erkoçlar'la evlenen Nil Erkoçlar hakkında şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Rüzgar Erkoçlar'dan sonra kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirmiş. Birbirlerinden güç alan Erkoçlar kardeşlerden Gül'ün şimdiki adı ise Görkem Batu Erkoçlar. Erkoçlar kardeşlerin son halleri ise inanılmaz.

    Rüzgar Erkoçlar’dan sonra meğer kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!

    Rüzgar Erkoçlar'dan sonra meğer kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Sırayla erkek olan Erkoçlar kardeşlerin son halleri inanılmaz... Emret Komutanım adlı dizide Foto Fato olarak ünlenen, pek çok reklam filminde de rol alan Nil Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirdiği haberi magazin dünyasını sallamıştı bir dönem. Sonrasında Tuğba Erkoçlar ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar'ın meğer kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirmiş. İşte Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşinin son hali...

    Yayınlandığı döneme damgasını vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği Foto Fato karakteriyle adından söz ettiren Nil Erkoçlar, dizinin ardından birçok projede boy göstermişti.

    Geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Nil Erkoçlar, ameliyatın ardından adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmişti. Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması uzun süre magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

    BİR SÜRE İŞ BULAMAMIŞTI

    Ameliyattan sonra zor günler yaşayan Rüzgar Erkoçlar, oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Önce kendini eve kapatan oyuncu, ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yapmıştı. Bir süre sonra zorluklar sona erdi ve Erkoçlar setlere döndü, filmlerde oynadı. Özel defilelerde podyuma çıkan oyuncu, kulüplerde DJ'lik yaptı.

        2015 yılının Eylül ayından makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başladı. ''Bana evrenden yollanmış bir armağan'' dediği sevgilisiyle 27 Eylül 2017 tarihinde dünyaevine girdi.

        GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

        Erkoçlar'ın Tuğba Beyazoğlu ile olan düğün fotoğraflarında ise herkes o ayrıntıya odaklandı. Nur, Nil ve Gül kardeşlerden Gül Erkoçlar'ın fotoğrafta olmadığı fark edildi. Gerçek ise çok sonradan öğrenildi.

        Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın da abisinin izinden giderek cinsiyet değiştirdi.
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            Haberler Magazin Rüzgar Erkoçlar'dan sonra meğer kardeşi de cinsiyet değiştirmiş! Sırayla erkek olan Erkoçlar kardeşlerin son halleri inanılmaz
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