Miss Europe 2021 üçüncüsü Duygu Çakmak'tan birbirinden seksi pozlar! Tarihi Zerzevan Kalesi doğal stüdyo oldu

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikte kayalık bir tepede bulunan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tarihe ışık tutmanın yanı sıra kentin önemli bir turizm değeri olma özelliği taşıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalede bugüne kadar ortaya çıkarılan Roma dönemine ait Mithras yer altı tapınağı, 12 ile 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra birçok yaşamsal eser, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
TARİHİ KALE FOTOĞRAF STÜDYOSU OLDU
Diyarbakırlı modacı Recep Demiray'ın özel diktiği abiye, geçen aylarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 'Miss Europe 2021' güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek 37 ülke arasında 3'üncü olan Duygu Çakmak tarafından giyildi ve Zerzevan Kalesi'nde moda çekimleri yapıldı.