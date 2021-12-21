Asuman rolüyle nam salan Hazal Çağlar veda mı ediyor? Gönül Dağı'nda kavuşamadan gelen ayrılık!

Geçtiğimiz haftalarda Asuman'a istemediği halde emrivakiyle görücü gelmiş, Ramazan ile yolları ayrılmıştı. Ancak geçen hafta yayınlanan bölümde Asuman ile Ramazan'ın aralarındaki buzları eritip tekrar bir araya gelmesi izleyicileri sevindirmişti. Ortaya atılan son iddia izleyicileri üzecek türden. Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceğine dair iddialarda kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Ancak bu ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını da açıklayalım.



YOLLARI AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümde Asuman'a istemediği halde emrivakiyle görücü gelmiş, Ramazan ile yolları ayrılmıştı.