Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.12.2021 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2021 10:16
    ABONE OL

    Asuman rolüyle nam salan Hazal Çağlar veda mı ediyor? Gönül Dağı'nda kavuşamadan gelen ayrılık!

    Gönül Dağı'nda kavuşamadan gelen ayrılık! Asuman rolüyle nam salan Hazal Çağlar veda mı ediyor? TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları merakla takip edilen Gönül Dağı'nda heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Asuman ile Ramazan'ın yollarının ayrılması başta moralleri bozsa da ikili tekrar barıştı. Ancak son olarak ortaya atılan iddia seyircileri şok edecek. Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği iddiası moralleri bozacak.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı’nda kavuşamadan gelen ayrılık!

    Geçtiğimiz haftalarda Asuman'a istemediği halde emrivakiyle görücü gelmiş, Ramazan ile yolları ayrılmıştı. Ancak geçen hafta yayınlanan bölümde Asuman ile Ramazan'ın aralarındaki buzları eritip tekrar bir araya gelmesi izleyicileri sevindirmişti. Ortaya atılan son iddia izleyicileri üzecek türden. Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceğine dair iddialarda kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Ancak bu ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını da açıklayalım.

    YOLLARI AYRILMIŞTI

    Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümde Asuman'a istemediği halde emrivakiyle görücü gelmiş, Ramazan ile yolları ayrılmıştı.

    Ancak geçen hafta yayınlanan bölümde Asuman ile Ramazan'ın aralarındaki buzları eritip tekrar bir araya gelmesi izleyicileri sevindirmişti.

    Ortaya atılan son iddia izleyicileri üzecek türden. Gönül Dağı'nda Asuman karakterini canlandıran Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceğine dair iddialarda kulislerde kulaktan kulağa geziyor.

        Ancak bu ayrılık iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını da açıklayalım.

        HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

        Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

        Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandıracaktır.
            Can dostları için modern tesis
            Haberler Magazin Asuman rolüyle nam salan Hazal Çağlar veda mı ediyor? Gönül Dağı'nda kavuşamadan gelen ayrılık!
                SON DAKİKA