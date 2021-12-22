Aybike Esin Tumluer kimdir? Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

Konservatuardan yakın dostu olan Tumluer'le ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay 2019 yılında, haberi kişisel internet sitesinde paylaşmıştı.

Onur Akay, ''İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım.

Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di'' diyerek konuyu gündeme taşıyan kişi olmuştu.