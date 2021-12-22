Aybike Esin Tumluer kimdir? Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

Aybike Esin Tumluer kimdir? Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önce pek çok dizide rol alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Aybike Esin Tumluer sosyal medya paylaşımları ile gündem konusu oluyor ve son hali herkesi şaşırttı. İşte tüm bilgiler...
AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?
Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.
2017 yılında vizyona giren 'Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra 'Her Şey Yolunda Merkez' ve 'İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. 'Sesli Güldüm' komedi programında ise, 'Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. 2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı. Oyuncunun yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.Ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olan Tumluer, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.