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    • Magazin
    • 22.12.2021 17:32
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    • 22.12.2021 17:35
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    Aybike Esin Tumluer kimdir? Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

    Magazin gündemde sıklıkla Aybike Esin Tumluer kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Daha önce cinsiyet değiştirmesiyle gündeme bomba gibi düşen oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile yine gündem konusu oldu ve sevenleri son halini görünce tanımakta güçlük çekiyorlar. Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler hangileri? Aybike Esin Tumluer’in hayatına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Aybike Esin Tumluer kimdir?

    Aybike Esin Tumluer kimdir? Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Daha önce pek çok dizide rol alan ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Aybike Esin Tumluer sosyal medya paylaşımları ile gündem konusu oluyor ve son hali herkesi şaşırttı. İşte tüm bilgiler...

    AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

    Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı.

    2017 yılında vizyona giren 'Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra 'Her Şey Yolunda Merkez' ve 'İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. 'Sesli Güldüm' komedi programında ise, 'Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. 2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı. Oyuncunun yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.Ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından biri olan Tumluer, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

        Konservatuardan yakın dostu olan Tumluer'le ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay 2019 yılında, haberi kişisel internet sitesinde paylaşmıştı.

        Onur Akay, ''İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım.

        Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di'' diyerek konuyu gündeme taşıyan kişi olmuştu.
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        Haberler Magazin Aybike Esin Tumluer kimdir? Son hali ile bambaşka biri olan Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...
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