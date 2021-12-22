İşte Diriliş Ertuğrul'la şöhretin basamaklarını tırmanan 10 isim! Şimdi hepsi farklı dizilerde başrol!

10 Aralık 2014'te başlayan Diriliş Ertuğrul ve 20 Kasım 2019'da başlayan Kuruluş Osman dizilerinde pek çok ortak oyuncu yer aldı. Bozdağ Yapım imzalı iki dizide de yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Hem Diriliş Ertuğrul hem de Kuruluş Osman çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden olurken reyting sıralamasında rakip tanımadı. Ertuğrul Bey, Osman Bey, Bamsı, Turgut, Hayme Hatun, Halime, Bala, Malhun başta olmak üzere pek çok tarihi şahsiyetin hikayesinin anlatıldığı dizideki oyuncular da rollerini başarılı bir şekilde canlandırdı. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen diziye veda eden tüm efsane isimleri haberimizde derledik.