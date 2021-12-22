Usta oyuncu oba beyi olarak geliyor! Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin efsanesini kaptı!

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı ve TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı. Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı. Yaşanan bu gelişme dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken gözler 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak bölüme çevrildi.



YENİ TRANSFER HABERLERİ GELİYOR

TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor.