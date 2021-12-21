Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar 'çok dozunda' giyiniyor diyor ama paylaşımında içi dışı belli oluyor! Mehmet Ali Erbil...

Yasmin Erbil öyle bir dekolte verdi ki her şey belli! Annesi Nergis Kumbasar 'çok dozunda' giyiniyor diyor Mehmet Ali Erbil..... Yasmin Erbil'in şöhreti annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'i çoktan geçti bile. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde oyunculuk kariyerine de adım atmıştı. Babasının taciz skandallarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil'in son paylaşımı yine olay yarattı. Genç Erbili yine cesaretini konuşturdu.
Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti.
Yasak Elma dizisinde ara sıra gözüken Yasmin Erbil, dekolteli paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü.