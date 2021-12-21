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    • Magazin
    • 22.12.2021 10:00
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    • 22.12.2021 10:01
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    Bakın Arka Sokaklar'ın yıldızı hangi projeyle geri dönüyor! 8 yıldır sahnelerden uzak kalmıştı!

    8 yıldır sahnelerden uzak kalmıştı! Bakın Arka Sokaklar'ın yıldızı hangi projeyle geri dönüyor... 2010-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinde Melek Serter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in yeni adresi belli oldu. 2014 yılından bu yana sahnelerden uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle sevenlerini şaşırtacak. Gelen son bilgilere göre, eski Arka Sokaklar oyuncusu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle seyirci karşısına çıkacak.

    Arka Sokaklar’ın yıldızı hangi projeyle geri dönüyor?

    Son olarak Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek Serter karakteriyle ekranlarda olan Zeyner Beşerler'in yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu 8 yıldır hiçbir projede yer almamıştı. 16 yıldır ekranlarda yerini alan Arka Sokaklar dizisi bugüne kadar pek çok ünlü oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerden birisi de Zeynep Beşerler oldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle seyircisi karşısında olacak.

    YENİ PROJESİ NE?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinde Melek Serter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in yeni adresi belli oldu.

    2014 yılından bu yana sahnelerden uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle sevenlerini şaşırtacak. Gelen son bilgilere göre, eski Arka Sokaklar oyuncusu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle ekranlarda olacak.

    Sinema

    2009 Türkler Çıldırmış Olmalı Yüzbaşı Asena
    2010 Kağıt Çiçek
    2010 Sizi Seviyorum Ayla
    2010 Sultanın Sırrı Yeliz

        2010 Şov Bizinıs Meyra
        2011 Mavi Pansiyon Elif
        2012 N'apcaz Şimdi? Jale

        Televizyon

        2003 Alacakaranlık Filiz Çağlayan
        2005-2007 Ihlamurlar Altında Aslı Karakaş
        2005 Rüzgarlı Bahçe Rüzgar
        2006 Esir Kalpler Zuhal Akerman

        2007 Nazlı Yarim Nazlı
        2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Yelena
        2010-2011 Aşk ve Ceza Nadya
        2010-2013, 2014 Arka Sokaklar Melek Serter
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        Haberler Magazin Bakın Arka Sokaklar'ın yıldızı hangi projeyle geri dönüyor! 8 yıldır sahnelerden uzak kalmıştı!
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