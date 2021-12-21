Yeni adresleri çok konuşulacak! EDHO'da kanka olarak çıkış yapan ikilinin rotası belli oldu

Behzat Façalı ve İlyas Çakırbeyli karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son üç sezonuna damgasını vuran Emir Benderlioğlu ve Ozan Akbaba'nın yeni projeleri belli oldu. Ünlü isimler dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirdi ve en sonunda kararını verdi. Emir Benderlioğlu, TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar isimli tarii dizide Türk tarihinin önemli isimlerinden olan Piri Reis'i canlandırmaya başladı. Ayrıca Ozan Akbaba'nın da yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı duyuruldu.



YENİ ADRESLERİ BELLİ OLUYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından kadroda yer alan isimlerin yeni adresleri teker teker belli oluyor.