Yeni adresleri çok konuşulacak! EDHO'da kanka olarak çıkış yapan ikilinin rotası belli oldu

Behzat Façalı ve İlyas Çakırbeyli karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son üç sezonuna damgasını vuran Emir Benderlioğlu ve Ozan Akbaba'nın yeni projeleri belli oldu. Ünlü isimler dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirdi ve en sonunda kararını verdi. Emir Benderlioğlu, TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar isimli tarii dizide Türk tarihinin önemli isimlerinden olan Piri Reis'i canlandırmaya başladı. Ayrıca Ozan Akbaba'nın da yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı duyuruldu.
YENİ ADRESLERİ BELLİ OLUYOR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından kadroda yer alan isimlerin yeni adresleri teker teker belli oluyor.
EMİR BENDERLİOĞLU, BARBAROSLAR'DA!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.
Dizinin final yapmasının ardından Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Piri Reis olarak kadroya katıldı.