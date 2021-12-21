Kuruluş Osman'da gerilimi tırmandıracak olay! Aralarına nifak tohumlarını ekiyor! Öfkeden gözleri dönecek

Osman Bey'in aleyhinde çalışan Vezir Alemşah, Osman Bey'in talimatı ile kendisini takip eden Saltuk Alp'i dövdürünce bardağı taşırdı.

Haberi alır almaz Vezir Alemşah'ın karşısına dikilen Osman Bey, "Saltuk'un o hali nedir? Uç beyinin alpına el kaldırmak da ne ola" diye hesap sordu. Vezir Alemşah bu sözlerin altında kalmayarak "Uç Beyinin alpı deyi nefes alır şu an… Başka biri olsa Söğüt girişinde ibreti alem deyi asardım! Devlet adamın peşine adam koymak nedir? Sen kimsin ki beni takip ettirirsin?" diye üste çıktı.