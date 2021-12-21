İzzet Altınmeşe'nin oğluna acı veda! Son yolculuğuna uğurlanan Ali Murat Altınmeşe'nin cenaze töreninde duygusal anlar...
İzzet Altınmeşe'nin oğluna acı veda! Son yolculuğuna uğurlanan Ali Murat Altınmeşe'nin cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe'den geçtiğimiz pazar günü kahreden haber geldi. İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altunmeşe 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi Mersin'den İstanbul'a getirilen Ali Murat Altınmeşe bugün Göktürk Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
İZZET ALTINMEŞE'NİN OĞLUNA ACI VEDA!
Dayısının Mersin'de bulunan evine giden Ali Murat Altunmeşe, apartmanın 11'inci katındaki balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Altunmeşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Murat Altunmeşe'nin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Cenazesi Mersin'den İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe bugün Göktürk Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi yakınlarını kahretti.
Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe, dayısının evinde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
İzzet Altınmeşe'den oğlunun vefatını dair ilk açıklama: 'Allah verdi Allah aldı'