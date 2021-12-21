Hande Erçel geliyor Nalan'ın güzellik saltanatı tarihe karışıyor! Camdaki Kız'a ayak basar basmaz Burcu Biricik'in pabucu dama

Hande Erçel geliyor Burcu Biricik'in pabuç dama! Camdaki Kız'a Hande Erçel ayak basıyor Nalan'ın güzellik saltanatı yıklıyor... Kanal D ekranlarına perşembe akşamı damgasını vuran, oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Nur Sürer gibi isimleri bulunduran Camdaki Kız'da, bu transfer sonrası dengeler fena halde değişebilir. Her an Nalan'ın güzellik saltanatı yıkılabilir. İşte Hande Erçel ve Camdaki Kız haberinin tüm detayları.
Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan her şeyi öğrenmişti ama yanlış bir şekilde…
Dizinin son bölümü tepkilere neden olurken; Nalan'ın bir de anne olmak istemesi işleri iyice karıştırmıştı. Şimdi ise Hande Erçel şoku yaşanmaya başladı.