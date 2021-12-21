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    • Magazin
    • 22.12.2021 09:10
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    • 22.12.2021 09:11
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    Hande Erçel geliyor Nalan'ın güzellik saltanatı tarihe karışıyor! Camdaki Kız'a ayak basar basmaz Burcu Biricik'in pabucu dama

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız, geçen sezon başladığı yayın hayatına comca gibi devam ediyor. Başrolünü Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in üstlendiği görünürde her şeyin yolunda olduğu iki zengin ailenin aslında göründüklerinden çok farklı, sırlarla dolu hayatlarını anlatan Camdaki Kız hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde onlara bir yenisi daha eklendi. İddialara göre ekrana döneceğini açıklayan Hande Erçel'in yeni adresi Camdaki Kız olacak.

    Hande Erçel geliyor Burcu Biricik’in pabuç dama!

    Hande Erçel geliyor Burcu Biricik'in pabuç dama! Camdaki Kız'a Hande Erçel ayak basıyor Nalan'ın güzellik saltanatı yıklıyor... Kanal D ekranlarına perşembe akşamı damgasını vuran, oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Tamer Levent, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Nur Sürer gibi isimleri bulunduran Camdaki Kız'da, bu transfer sonrası dengeler fena halde değişebilir. Her an Nalan'ın güzellik saltanatı yıkılabilir. İşte Hande Erçel ve Camdaki Kız haberinin tüm detayları.

    Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan her şeyi öğrenmişti ama yanlış bir şekilde…

    Dizinin son bölümü tepkilere neden olurken; Nalan'ın bir de anne olmak istemesi işleri iyice karıştırmıştı. Şimdi ise Hande Erçel şoku yaşanmaya başladı.

        Sevilerek takip edilen Camdaki Kız dizisine geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar dizisinde 15 yılı aşkın süredir yer alan Yüsra Geyik katılmıştı. Dizide Muzo'nun sahte sevgilisine hayat veren Yüsra Geyik, aynı zamanda bir hayat kadınını da canlandırıyordu.

        Dizide her şeyin açığa çıkmasına ramak kalmışken; Camdaki Kız dizisine Hande Erçel'in katıldığı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, "Yakın zamanda ekranlarda olacağım" yorumunda bulunmuştu.

        Her bölümü ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun gerçek aşkı geliyor! Dizide Begüm karakterine hayat vereceği iddia edilen Hande Erçel'in Muzo'yla şans eseri tanışacağı ve aşık olacağı ortaya çıktı.

            Hayri'ye "Ben Meliha'ya aşık oldum" yorumunda bulunan Muzo'nun Begüm ile karşılaşması ise dengeleri değiştirecek. Yüsra Geyik'in ikinci plana atılacağı Camdaki Kız dizisine Hande Erçel ise aileyi içerden fethedecek.

            Hem Nalan, hem Melisa, hem de Begüm karakteri arasında büyük bir aşk üçgeni içinde kalacak olan Muzo ise verdiği kararla ağızları açık bırakacak.

            Yine iddialara göre Camdaki Kız dizisine Hande Erçel 2 hafta içerisinde katılacak.
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            Haberler Magazin Hande Erçel geliyor Nalan'ın güzellik saltanatı tarihe karışıyor! Camdaki Kız'a ayak basar basmaz Burcu Biricik'in pabucu dama
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