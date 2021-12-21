Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'den canlı yayında itiraf! Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen yıllardır neden küs?
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'den canlı yayında itiraf! 'Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen yıllardır neden küs?' merak ediliyordu. Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu Bedia Ener, gündeme bomba gibi düştü. "Araları hiçbir zaman iyi olmadı" diyen Ener, geçtiğimiz günlerde ortaya atılanF ahriye Evcen ile Gökçe Bahadır küslüğüne de açıklık getirmiş oldu. İşte detaylar...
GÖKÇEİLE FAHRİYE YILLARDIR NEDEN KÜS?
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'den canlı yayında itiraf! Başrollerinde Halil Ergün, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Fahriye Evcen, gökçe Bahadır ve Tolga Karel gibi isimlerin rol aldığı bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinde Neyyir karakterine hayat vermiş olan Bedia Ener, 2. Sayfa programının konuğu oldu.
Yaprak Dökümü dizisinin iki başrolü Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunan Bedia Ener, şunları söyledi:
"EVLENDİĞİNİ MAGAZİNDEN ÖĞRENDİK"
Bedia Ener, "Fahriye sizi düğününe, nikahına çağırdı mı? Davet etti mi?" sorusuna "Yo, sizler sağolun, bu programlar sağolsun. Magazinden öğrendik, öyle şeyleri biz duymuyoruz. Ama çok kalabalık olamıyor nikahlar, düğünler artık belli bir sayıda yakınları akrabalar çağırılıyordur, olabilir. Böyle bir davet almadım. Başka arkadaşlarımın da aldığını zannetmiyorum." yanıtını verdi.