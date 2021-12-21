Yaprak Dökümü’nün Neyyir Hanım’ı Bedia Ener’den canlı yayında itiraf! Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen yıllardır neden küs?

"ARALARI HİÇBİR ZAMAN İYİ OLMADI

"Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.