Sezai Aydın'ın oğlu acı gerçeği açıkladı meğer ampute edilmiş... Koronavirüs nedeniyle öldü denilmişti, cenaze detayları belli oldu
Sezai Aydın'ın oğlu acı gerçeği açıkladı! Koronavirüs nedeniyle öldü denilmişti, usta oyuncunun cenaze detayları belli oldu... Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşama veda eden Sezai Aydın'ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğu ileri sürüldü. Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın, babasının koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarını yalanladı, Covid testinin negatif çıktığını belirten Aydın, gerçek ölüm nedenini açıkladı.
21.02.2022 12:42
- Son Güncelleme: 21.02.2022 12:42
Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Sezai Aydın için yarın saat 10.30'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek.
15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.